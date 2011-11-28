اعزام گروههای تعزیه به آلمان و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری معاون فرهنگی این سازمان با بیان اینکه برنامهریزی برای مجموعه فعالیتهای مربوط به ماه محرم در خارج از کشور با تشکیل ستاد جهانی خورشید شهادت از چند ماه قبل آغاز شده است، گفت: تأکید بر مفاهیم ارزشمند قیام اباعبدالله الحسین (ع) و بهرهمندی از فرصت بینظیر ایام محرم یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.
رئیس ستاد جهانی خورشید شهادت با اشاره به جریان بیداری اسلامی در کشورهای مختلف افزود: بیشک این خیزشهای مردمی متأثر از انقلاب اسلامی ایران است که آن انقلاب عظیم نیز مبتنی بر آموزههای عاشورایی شکل گرفت. بیداری اسلامی زمینه مناسبی برای انتقال پیام عاشورا به مردم جهان و ملتهای تحت ظلم و ستم فراهم آورده است. آنها نیازمند الگویی برای رهایی از نابرابری و حرکت به سمت تعالی هستند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند هرچه زمان مىگذرد، چهره بىزوال این خورشید منور که مىشود آن را به خورشید شهادت تعبیر کرد و بهوسیله حسین بن على (ع) و یارانش برافروخته شد، بیشتر آشکار مىگردد و برکات عاشورا بیشتر معلوم مىشود.
رئیس ستاد جهانی خورشید شهادت با بیان اینکه همه نمایندگیهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 70 نقطه جهان برنامههای ویژهای را برای ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) در نظر گرفتهاند، افزود: برای پاسداشت سنتهای اصیل عزاداری ایرانی، امسال گروههای تعزیه از استانهای مختلف به کشورهای سریلانکا، مالزی، ترکیه، اندونزی، افغانستان، اتریش، آلمان و فرانسه اعزام شدهاند.
وی برپایی همایشهایی درباره قیام عاشورا در انگلیس، زیمباوه، فیلیپین، غنا، هرات، کابل، اسلام آباد، پیشاور، راولپندی، تاجیکستان، ترکیه، اندونزی، سوئد، تونس و سودان را از دیگر برنامههای ستاد جهانی خورشید شهادت اعلام کرد و گفت: سه همایش بزرگ منطقهای نیز با همکاری مراکز دانشگاهی و علمی با موضوع ابعاد شخصیت حضرت امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.
عسگری با تأکید بر انتشار 6 ویژهنامه محرم به 5 زبان از سوی بنیاد اندیشه اسلامی، گفت: مجلههای انگلیسی زبان زمزم و ایران امروز، مجله روسی زبان سخن ایران، مجله عرب زبان الوحده، مجله فرانسوی زبان لومساژ و مجله اردو زبان ایران نوین به طور ویژه به ماه محرم و واقعه عاشورا خواهند پرداخت.
رئیس ستاد جهانی خورشید شهادت ضمن اشاره به ارسال محصولات فرهنگی مانند پوستر، کتاب و نرمافزار برای 70 نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اضافه کرد: راهاندازی کتابخانه تخصصی امام حسین(ع) در مناطق پاراچنار، دیراسماعیل خان، هنگو، بنگش و پیشاور، تجلیل از پیرغلامان در افغانستان، برپایی نمایشگاه هنری و فرهنگی در آنکارا و نمایشگاه محصولات فرهنگی عاشورایی در دشت برچی افغانستان نیز از جمله برنامههای ستاد جهانی خورشید شهادت در ایام محرم است.
وی توجه به مخاطبان مختلف را از ویژگیهای برنامههای امسال ستاد جهانی خورشید شهادت ذکر کرد و افزود: چاپ کتابهایی درباره قیام عاشورا در آلمان، فیلیپین، فرانسه، اتریش، مالزی، چاپ کتاب مقتلالحسین در سودان و چاپ سخنان رهبر معظم انقلاب درباره عبرتهای عاشورا در افغانستان، برپایی سوگواره شعر عاشورا با حضور شاعران پشتو، و سرائیکی در دانشگاه پیشاور، برگزاری شب شعر عاشورایی در کانادا و همایش شعر عاشورایی در افغانستان بخشی از فعالیتهای نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خواهد بود.
عسگری همچنین به اعزام مبلغان و ذاکران اهل بیت (ع) در ایام محرم و صفر از سوی مرکز اعزام مبلغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره کرد و گفت: تعدادی از مبلغان و طلاب حوزه علمیه که به زبانهای خارجی مسلط هستند برای زنده نگهداشتن شعائر اسلامی به نقاط مختلف دنیا اعزام شدهاند.
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