ملت ایران تهدیدات نظامی را به فرصت تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح دوشنبه در مراسم روز ملی نیروی دریایی که در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس برگزار شد اظهار داشت: هفتم آذر ماه یادآور رشادتهای مردان ناوچه پیکان که روز ملی نیروی دریای نامیده شده را باید نماد غیرت، اقتدار، رشادت، مردانگی و ایستادگی ملت ایران دانست.

وی اضافه کرد: در این روز تاریخی و حماسی ثابت شد که تحقق اراده ملت ایران بر دشمنان و مستکبران عالم شدنی است و می تواند ابهت دو قدرت شرق و غرب را در هم شکند.

وی گفت: در حماسه هفتم آذر ماه، نیروی پر افتخار دریایی جمهوری اسلامی ایران به جهانیان پیام داد که ملت درس گرفته از مکتب ارزشهای دینی و اعتقادی تا پای چان مقابل متجاوز ایستادگی می کند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه ملت ایران می تواند حتی تهدیدات نظامی را تبدیل به فرصت کند، بیان داشت: گواه اثبات این مدعا حماسه هفتم آذر ماه و دستاوردهای پس از آن است.

عزیزی کسب قله های علمی، معرفتی و دفاعی کشور، آگاهی ملتهای جهان از شکستنی بودن قدرتهای پوشالی استکبار، معرفی اندیشه های پنهان و آشکار نظام سلطه به جهان و امید بخشیدن به ملتهای تحت سلطه را از دستاوردهای رشادتهای مردان ناوچه پیکان و آن حماسه تاریخی عنوان کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که مردم ایران به این روز افتخار می کنند و بدان تعصب دارند.