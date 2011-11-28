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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۴

چناریان به مهر خبر داد:

سه قاچاقچی مسلح در کرمان دستگیر شدند

سه قاچاقچی مسلح در کرمان دستگیر شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کرمان از هلاکت و دستگیری سه قاچاقچی در کرمان خبر داد.

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر سه قاچاقچی مسلح را که قصد عبور از پاسگاه مرصاد را داشتند متوقف کردند.

سردار چناریان با اشاره به مسلح بودن این شروران گفت: قاچاقچیان مذکور ضمن درگیری با پلیس اقدام به تیراندازی به سمت ماموران نیروی انتظامی کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به موفقیت آمیز بودن این عملیات تصریح کرد: طی این عملیات دو نفر آنها دستگیر و یک نفر نیز به هلاکت رسید.

 وی ابراز داشت: طی این عملیات یک قبضه اسلحه و مهمات کشف شد.  

سردار چناریان با اشار به موقعیت جغرافیایی کرمان گفت: این استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد.

وی با اشاره به نقش پلیس در تامین امنیت جامعه گفت: ماموران ساعی نیروی انتظامی کرمان با تمام توان خود با این پدیده شوم مبارزه می کنند.

سردار چناریان بر لزوم هوشیاری جوانان در مقابل چنین حیله هایی تاکید کرد و گفت: اعتیاد بنیان خانواده ها را نابود می کند.


 
کد مطلب 1471337

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