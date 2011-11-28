تفکر بسیجی نظام را در مقابل توطئه های دشمن بیمه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه یکشنبه در برنامه گرامیداشت ایام هفته بسیج در محل اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: نهادینه شدن تفکر بسیجی در کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تمام توطئه های دشمن بیمه کرده است.

وی ادامه داد: بسیج پیش از آنکه یک تشکل باشد یک تفکر و فرهنگ است و کسانی که در این مسیر حرکت کنند جزء لشکریان مخلص خدا هستند و امروز همه ما در جایگاه اداری و سازمانی خود باید در راستای تقویت تفکر و فرهنگ بسیجی تلاش کنیم چرا که امروز دشمن در جبهه های دیگری در پی ضربه زدن به نظام اسلامی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در ادامه با اشاره به فلسفه قیام حضرت امام حسین (ع) و آغاز برنامه های ایام ماه محرم، بر ترویج هرچه بهتر فلسفه قیام آن حضرت تاکید کرد و افزود: این امر موجب می شود تا در مسیری قرار گیریم که آن امام همام در آن مسیر حرکت می کرد و این مسیر موجب رستگاری در هر دو دنیا می شود.

عزت و سربلندی ایران اسلامی ثمره رشادتهای بسیجیان است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج نیز در ادامه مراسم با اشاره به ثمرات ارزشمند تشکیل شجره طیبه بسیج، بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره بسیجیان دلاور تاکید کرد و اظهار داشت: بسیجیان جان بر کف به خاطر عزت و سربلندی اسلام و انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف حضوری موفق داشتند و بیداری اسلامی امروز جوامع مسلمان نشات گرفته از فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است.

محمود الله مرادی با بیان اینکه امروز قوی ترین پایگاه بسیج باید در آموزش و پرورش باشد، گفت: دشمن دیگر از طریق جنگ و تاکتیک نظامی با اسلام و انقلاب اسلامی مقابله نمی کند بلکه نفوذ دشمن از طریق تهاجم فرهنگی و جنگ نرم است لذا وظیفه فرهنگیان بسیجی در این برهه از زمان سنگین و مهم است.

مراسم بزرگداشت هفته بسیج با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج، مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، بسیجیان عضو پایگاه مقاومت و کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان، آموزش و پرورش نواحی یک و دو و مراکز تربیت معلم سنندج برگزار شد.