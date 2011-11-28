شیخ حمید المعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اغلب احزاب و فراکسیون های پارلمانی بر اهمیت انتخاب وزیران امنیتی عراق تاکید دارند زیرا خالی بودن کابینه از این وزرا خطرات بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه تلاش می شود تا این خلا امنیتی پر شود اما نمی توان برای انتخاب این وزرا سقف زمانی تعیین کرد گفت: تاکنون اسامی چندین نفر به عنوان نامزد کسب وزارتخانه های امنیتی به نوری المالکی نخست وزیر عراق ارائه شده است اما این نامزدها دارای کفایت لازم نبوده اند. به عنوان مثال برخی از این افراد به عناصر حزب منحله بعث وابسته بودند لذا انتخاب این وزرا تاکنون قطعی نشده است.

معلی درباره اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق تصریح کرد: دولت عراق مصمم است این افراد را از عراق اخراج کند این مسئله در حد حرف نیست بلکه اقدامات اجرایی نیز صورت گرفته و برای اخراج منافقین مهلت زمانی تعیین شده و تمامی آنها باید تا آخر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: گزینه هایی پیش روی منافقین قرار دارد موضع پارلمان عراق در این زمینه بسیار قاطعانه و صحیح و حائز اهمیت بوده است. بازگشت به ایران یا پناهندگی در یکی از کشورهای اروپایی از جمله این گزینه ها به شمار می رود.

تمامی اعضای گروهک تروریستی منافقین باید تا آخر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: عراق به هیچکس اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تجاوز و آسیب به کشورهای همسایه استفاده کند.

وی درباره حضور برخی نظامیان آمریکایی در عراق پس از سال 2011 نیز گفت: پارلمان عراق علیرغم تمامی فشارهای آمریکا هرگز با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی موافقت نخواهد کرد چرا که پارلمان نماینده ملت عراق است و مردم با هرگونه امتیازی به نظامیان آمریکایی مخالف هستند.

معلی درباره روابط ایران و عراق نیز اظهار داشت: ایران و عراق دارای روابط حسنه هستند و روابط دو کشور روابطی بسیار عمیق، اجتماعی و تاریخی است. ایران وعراق اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند تا جایی که برای ایجاد تفاهم و برقراری منافع مشترک میان دو کشور و دو ملت به جریان انداختن این اشتراکات نیازی نداریم.

مصاحبه: سمیه خمارباقی