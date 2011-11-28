پرداخت تسهیلات برای مشاغل خانگی در دماوند تا سقف 50 میلیون ریال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم در توسعه و فراهم سازی زمینه های اشتغال در کشور، صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از برنامه های دولت در سال جاری ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سراسر کشور است که می توان گفت این اقدام یک حرکت جهشی در بحث اشتغال زایی در دستور کار دولت محسوب می شود.

وی با اشاره به ایجاد زیرساختهای لازم اشتغال در بخشهای مختلف، افزود: علاوه بر فراهم سازی زیرساختها و برنامه ریزی های لازم در بخش اقتصادی، برای نائل شدن به این هدف مهم، در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز طرحهایی در دست اجرا و اقدام است که می توان به طرح واگزاری تسهیلات برای مشاغل خانگی اشاره کرد.

طرح توزیع تسهیلات مشاغل خانگی با هدف حمایت از افرادی است که در مشاغل خانگی فعالیت دارند

رئیس شورای اشتغال شهرستان دماوند ادامه داد: طرح توزیع تسهیلات مشاغل خانگی با هدف حمایت از افرادی است که در مشاغل خانگی فعالیت داشته و یا علاقه مند به این مهم هستند.

وی با بیان اینکه حمایت دولت در بخش صنایع دستی است، تصریح کرد: اعتبارات و اختیاراتی که به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران واگذار شده، در راستای ایجاد اشتغال و جذب حداکثری اعتبارات است.

قاسمی فرزاد با تأکید بر پرداخت تسهیلات برای مشاغل خانگی تا سقف 50 میلیون ریال بیان داشت: افرادی که متقاضی استفاده از تسهیلات این طرح هستند، می توانند با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأییدیه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند و بعد از تصویب تقاضا در کارگروه اشتغال شهرستان نسبت به دریافت وام اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت این وام به دلیل داشتن بهره پایین، افزود: این مشاغل در بخشهای مختلفی چون نساجی سنتی، بافته های داری و زیر اندازها، پوشاک سنتی، چاپ های سنتی، صنایع دستی چرمی و فلزی، سفال و سرامیک و کاشی سنتی، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی ظریف بافی، پیشه های سنتی و صنایع دستی سنگی، رو دوزی های سنتی و غیره است که در مجموع 111 عنوان مشاغل خانگی را شامل می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند گفت: متقاضیان مشاغل خانگی لازم است متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود، یکی از فرمهای ثبت نامی را تکمیل کنند تا توسط دستگاه اجرایی ذیربط بررسی شده و در صورت تأیید طرح، مجوز مربوطه لازم صادر شود.

کسب و کارهای خانگی یکی از راههای مهم برای ایجاد اشتغال

وی با اشاره به اهمیت این طرح در ایجاد شغل در محیط خانه، بر لزوم کسب و کارهای خانگی به عنوان یکی از راههای مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر خانواده تأکید کرد.

فرماندار شهرستان دماوند ضمن ابراز امیدواری به متقاضیان این طرح در خصوص سقف اعتبارات مطلوب نیز بیان داشت: در گام نخست، تسهیلاتی بالغ بر 18 میلیارد ریال در نظر گرفته شده و می توان بیش از این مبلغ نیز با حمایت مسئولان استانی بهره گیری کرد.