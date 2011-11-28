مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به مهر خبر داد: فعالسازی سرویس عدم نمایش شماره موبایل

وحید صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از 49 میلیون سیم کارت فروخته شده همراه اول، 34 میلیون مشترک در شبکه همراه اول فعال هستند، اظهار داشت: امکان فعال سازی سرویس عدم نمایش شماره فرد تماس گیرنده برای تمامی مشترکان ممکن نیست و تنها 2 هزار مشترک هستند که شماره آنها برای برقراری ارتباط نمایش داده نمی شود که این افراد به دلیل موقعیت شغلی امکان استفاده از این سرویس را دارند و البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق آیین نامه واگذار شده به آن نظارت دارد.

استفاده از موبایل برای عبور از گیت های مترو

وی با اشاره به تلاش همراه اول در 3 سال گذشته برای شناسایی نیروهای خلاق و مبتکر در زمینه خدمات ارزش افزوده علاوه بر 13 شرکت داخلی تولید کننده محتوا در سال جاری، 2 شرکت با تجربه خارجی نیز به شرکتهای همراه اول اضافه شده است تا در این راستا ارائه خدمات ارزش افزوده به مشترکان شتاب بیشتری به خود گیرد.

صدوقی از ارائه خدمات بانکی بر بستر تلفن همراه به عنوان یکی از حوزه های موثر خدمات ارزش افزوده موبایل نام برد و گفت: در این راستا سرویس جیرینگ - کیف پول الکترونیکی - را راه اندازی کردیم که در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستیم و امیدواریم با ارائه این سرویس، تحول خوبی در خدمات بانکی فرد از طریق تلفن همراه ایجاد کنیم.

مدیرعامل همراه اول در این زمینه تاکید کرد که با شرکت مترو نیز وارد مذاکره شده ایم تا مشترکان موبایل همراه اول بتوانند با استفاده از موبایل خود و سرویس جیرینگ از مترو استفاده کرده و از گیت های مترو عبور کنند.

کیفیت پوشش همراه اول در حد شاخص های اروپایی

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به نوسازی در شبکه همراه اول گفت: 55 میلیون سوئیچ کلاسیک در بخش CORE شبکه در حال جمع آوری است تا 68 میلیونSoft switch -سوئیچ جدید - در شبکه جایگزین شود.

صدوقی با بیان اینکه سنجش کیفیت شبکه همراه اول توسط یک شرکت سوئیسی انجام می شود، ادامه داد: براساس ارزیابی های این شرکت سوئیسی، حداقل 2 تا 3 شاخص کیفیت شبکه همراه اول از جمله شاخص پوشش، در حد اپراتورهای اروپایی است.

وی با بیان اینکه همراه اول 65 درصد بازار موبایل ایران را در اختیار دارد، افزود: در 7 ماهه نخست سال جاری همراه اول 4.8 میلیون مشترک جذب کرده که از این تعداد هم اکنون 4.5 میلیون مشترک از سیم کارتهای خود در شبکه استفاده می کنند.

سرعت اینترنت بر بستر همراه اول به 128 کیلوبیت بر ثانیه می رسد

مدیرعامل همراه اول با تاکید بر اینکه در حال حاضر 9.5 میلیون مشترک همراه اول از اینترنت موبایل خود استفاده می کنند خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت همراه اول - GPRS - به طور متوسط 70 تا 80 کیلوبیت بر ثانیه است اما با برنامه های در دست اقدام سرعت اینترنت بر بستر همراه اول تا پایان امسال به 128 کیلوبیت بر ثانیه خواهد رسید.