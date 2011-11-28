به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل جمشیدی در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار حرکت در مسیر ولایت و پیروی از منویات مقام معظم رهبری را عامل اصلی پیروزی در عرصه های مختلف و اصل خدشه ناپذیر نظام اسلامی دانست و گفت: حرکت در مسیر ولایت و سربازی مقام معظم رهبری اولویت اول و آخر ماست.

وی تهدیدات اخیر دشمنان ملت ایران را توخالی و بی اساس دانست و بیان کرد: مستکبران آنقدر ذلیل و ضعیفند که نه تنها جرات حمله به ایران اسلامی را ندارند، بلکه حتی قدرت دفاع از خود را نیز نخواهند داشت و اکنون فقط با استفاده از رسانه هایشان ضعف و ناتوانی خود را پنهان می کنند.

فرماندار شهرستان بیجار عنوان کرد: ملت هوشیار و همیشه بیدار ایران اسلامی همواره و در همه حال در برابر تهدیدات پوشالی مستکبران با سینه های سپر و گام هایی استوار ایستاده است و گوش به فرمان ولی امرخود هر تهدید و یاوه گویی را در نطفه خفه خواهد کرد.

جمشیدی در ادامه با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم الحرام و هفته احیاء امر به معرو ف و نهی از منکر گفت: هدف حضرت امام حسین (ع) از آغاز نهضت، قیام برای امر به معروف و نهی از منکر بود به همین مناسبت از اول تا هفتم ماه محرم ویژه برنامه های هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به روز خانواده و گرامیداشت این روز نیز گفت: چنانچه بنای خانواده در جامعه بر پایه فضیلت و اخلاق نیکو استوار شود، روحیه همکاری، برادری و محبت بر آن جامعه حاکم خواهد شد و آن جامعه با اتحاد و انسجام امکان پذیرش امانت الهی را در زندگی دارد.

جمشیدی عنوان کرد: تقویت و تحکیم بنیان خانواده و استوار کردن روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی از اصلی ترین وظایف نهادهای فرهنگی محسوب می شود.

فرماندار شهرستان بیجار وفای به عهد، صداقت، دینداری، روحیه گذشت و متانت را از جمله علل و عوامل تحکیم بنیان خانواده بیان کرد و یادآور شد: الگو برداری از سیره ائمه معصومین (ع)، فقها و علما سبب تعالی بیشتر خانواده می شود.