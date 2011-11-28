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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

فرماندار بیجار:

ولایتمدا‌ری عامل اصلی پیروزی نظام اسلامی در عرصه ‌های مختلف است

ولایتمدا‌ری عامل اصلی پیروزی نظام اسلامی در عرصه ‌های مختلف است

بیجار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بیجار ولایتمداری را عامل اصلی پیروزی نظام اسلامی در عرصه های مختلف عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل جمشیدی در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار حرکت در مسیر ولایت و پیروی از منویات مقام معظم رهبری را عامل اصلی پیروزی در عرصه های مختلف و اصل خدشه ناپذیر نظام اسلامی دانست و گفت: حرکت در مسیر ولایت و سربازی مقام معظم رهبری اولویت اول و آخر ماست.

وی تهدیدات اخیر دشمنان ملت ایران را توخالی و بی اساس دانست و بیان کرد: مستکبران آنقدر ذلیل و ضعیفند که نه تنها جرات حمله به ایران اسلامی را ندارند، بلکه حتی قدرت دفاع از خود را نیز نخواهند داشت و اکنون فقط با استفاده از رسانه هایشان ضعف و ناتوانی خود را پنهان می کنند.

فرماندار شهرستان بیجار عنوان کرد: ملت هوشیار و همیشه بیدار ایران اسلامی همواره و در همه حال در برابر تهدیدات پوشالی مستکبران با سینه های سپر و گام هایی استوار ایستاده است و گوش به فرمان ولی امرخود هر تهدید و یاوه گویی را در نطفه خفه خواهد کرد.

جمشیدی در ادامه با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم الحرام و هفته احیاء امر به معرو ف و نهی از منکر گفت: هدف حضرت امام حسین (ع) از آغاز نهضت، قیام برای امر به معروف و نهی از منکر بود به همین مناسبت از اول تا هفتم ماه محرم ویژه برنامه های هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به روز خانواده و گرامیداشت این روز نیز گفت: چنانچه بنای خانواده در جامعه بر پایه فضیلت و اخلاق نیکو استوار شود، روحیه همکاری، برادری و محبت بر آن جامعه حاکم خواهد شد و آن جامعه با اتحاد و انسجام امکان پذیرش امانت الهی را در زندگی دارد.

جمشیدی عنوان کرد: تقویت و تحکیم بنیان خانواده و استوار کردن روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی از اصلی ترین وظایف نهادهای فرهنگی محسوب می شود.

فرماندار شهرستان بیجار وفای به عهد، صداقت، دینداری، روحیه گذشت و متانت را از جمله علل و عوامل تحکیم بنیان خانواده بیان کرد و یادآور شد: الگو برداری از سیره ائمه معصومین (ع)، فقها و علما سبب تعالی بیشتر خانواده می شود.

کد مطلب 1471350

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