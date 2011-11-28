راه اندازی دانشکده تخصصی صنعت در هرمزگان/تشکیل شورای حمایت از صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی یکشنبه شب در جلسه ای که به منظور بررسی عملکرد و مشکلات صنایع هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس برگزار شد، به تعهد ایجاد شده از سوی دولت در خصوص ایجاد اشتغال در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم فرصت فوق العاده ای را که در صنایع هرمزگان وجود به خوبی فعل کنیم و همه برای توسعه آن کمر همت ببندیم بخش اعظمی از معضل بیکاری در این منطقه رفع می شود.

راه اندازی دانشکده تخصصی صنعت در هرمزگان

وی خطاب به مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بر پیگیری برای راه اندازی دانشکده تخصصی صنعت در هرمزگان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه قریب به اتفاق نیروهای شاغل در صنایع از استان هرمزگان به علت نداشتن تخصص در رده هایی پایینی به کارگیری می شوند لازم است فنی حرفه ای اقدام لازم برای تربیت نیرو انجام داده و در کنار آن راه اندازی دانشکده تخصصی صنعت نیز مجدانه پیگیری شود.

استاندار هرمزگان همچنین بر تسریع روند توسعه صنایع استان تاکید و تصریح کرد: هیچ مدیر نباید در مورد رفع مشکلات صنایع کوتاهی کند و آنچه که در داخل استان قابل حل است بی شک باید رفع شود.

وی ادامه داد: مدیران مشکلات ملی را نیز به وزارتخانه خود منتقل کرده و نیاز های این چنینی را می بایست به طور جد پیگیری کنند.

عزیزی در ادامه دستور تشکیل شورای حمایت از صنایع هرمزگان را به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری و با حضور اعضایی همچون بانکها، اداره کل صنعت معدن و تجارت، اداره کل کارو تعاون، گمرک و دیگر مدیران مربوطه صادر کرد.

وی اضافه کرد: کمیته هایی نیز باید در زیر مجموعه این شورا به صورت تخصصی هر گروه از صنایع را بررسی و پیشنهادات خود را در شورا جهت تصویب و اجرا مطرح کنند.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: تحت یک برنامه هدفمند و سازو کار مناسب و با حضور تمامی واحدهای صنعتی و مدیران مربوطه به صورت ماهانه شورای حمایت از صنایع هرمزگان برگزار و گزارش کار آن نیز بطور مستند تهیه شود.

وی یادآور شد: شهرستان ها نیز از این مقوله جدا نبوده و می بایست چنین شورایی را تشکیل و نیازهای خود را بررسی و مطرح کنند.