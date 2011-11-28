تجربه عامل موفقیتم در دوره نظارت و مدرسی داوران AFC بود

علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور موفقیت آمیز در کلاس فوتورو 3 که در بنگلادش برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این کلاس که برای انتخاب ناظر برتر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مرکز این قاره برگزار شد، موفق شدم به عنوان ناظر برتر این منطقه از آسیا انتخاب شوم.

وی ادامه داد: برای حضور در این کلاس که با حضور 25 ناظر از 9 کشور مرکز آسیا برگزار شد، ابتدا در کمیته داوران امتحان زبان انگلیسی دادم و در نهایت به همراه آقای نوید مظفری و خانم سورینا سهرابیان فرصت حضور در این کلاس بین المللی را بدست آوردیم.

داور پیشین فوتبال ایران خاطرنشان کرد: در این کلاس تدریس، کنفرانس، تحلیل بازی‌ها و ویدئو تست را در هشت مرحله انجام دادیم که در نهایت نمره‌هایم درحالیکه اکثر شرکت کنندگان در این کلاس در کشور خودشان انگلیسی صحبت می‌کنند، مورد وثوق مدرسان قرار گرفت و به عنوان بهترین ناظر شرکت کننده در این کلاس معرفی شدم.

خسروی با بیان اینکه دو نماینده دیگر شرکت کننده در این کلاس هم عملکرد خوبی داشتند، در پایان گفت: تجربه حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و المپیک 2004 آتن و مسابقات مختلف بین المللی، به من کمک کرد در این کلاس موفق شوم. از اینکه به سمینار نخبگان AFC دعوت شدم، خوشحالم و امیدوارم بتوانم در این سمینار هم عملکرد خوبی داشته باشم.

روز گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال، از دعوت علی خسروی به سمینار آموزشی‌ نخبگان AFC خبر داد که این سمینار از تاریخ 12 تا 25 بهمن 90 در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.