محمدحسین محمدی، نویسنده واز مسئولان خانه ادبیات افغانستان و مدیر انتشارات تاک در کابل، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه فرهنگی افغانستان اکنون در راهی تازه گام نهاده است، گفت: نهادینهسازی فرهنگ نوشتن، کتابخوانی و کتابدوستی و زنده کردن سنتهای کهن مردمان این دیار مهمترین بخش ازفرایند رشد و توسعه فرآیند رشد و توسعه فرهنگی افغانستان به شمار میرود و جایزه ادبی نوروز نیز در همین راستا از سوی خانه ادبیات افغانستان امسال دومین دوره خود را برگزار میکند.
وی ادامه داد: این جایزه در دومین دوره از برگزاری خود همانند دوره گذشته سعی دارد با هدف ارجگذاری به تلاشهای خستگیناپذیر اهالی قلم در افغانستان، بازتابی از وضعیت اجتماعی مردم افغانستان را در آیینهکتاب و آفرینشهای مکتوب معرفی کند.
این نویسنده با اشاره به شرایط شرکت در این دوره از این جایزه ادبی افزود: تمام نویسندگان افغان در سراسر دنیا میتوانند آثار خود را برای شرکت در این جشنواره تا پایان بهمن و در قالبهای شعر (کلاسیک و آزاد) و نیز داستان (بلند و کوتاه و رمان) ارسال کنند.
به گفته وی، آثار ارسالی باید همگی از سال 1388 تا پایان بهمن 1390 نوشته شده باشند و متقاضیان برای بررسی آثار خود باید 6 نسخه از اثر خود را به نشانی کابل کارته 4، پل سرخ، مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا ارسال کنند و مراسم پایانی این جایزه نیز در بهار سال 1391 در کابل برگزار خواهد شد.
در نخستین دوره جایزه ادبی نوروز که در زمستان 1388 برگزار شد، تقی واحدی با رمان گلیمباف و عتیق رحیمی با رمان هزارخانه خواب و اختناق بهطور مشترک برنده بهترین رمان دهه افغانستان شدند و محمدآصف سلطانزاده با مجموعه عسکرگریز برنده بهترین مجموعه داستان دهه افغانستان شدند.
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