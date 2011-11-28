وضعیت مسکن مهر جوانرود 16 درصد از برنامه ها عقب است

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 2012 واحد مسکن مهر در این شهرستان در قالب دو تعاونی در حال ساخت هستند.

فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: 1320 واحد از این پروژه‌ها متعلق به تعاونی "هلانی" است که تعاونی کارکنان و فرهنگیان این شهرستان را شامل می شود.

عظیمی افزود: تعاونی دیگر تعاونی " مولوی " است که به مشاغل آزاد تعلق دارد.

وی با اشاره به روند کند ساخت پروژه های مسکن مهر در این شهرستان گفت: متاسفانه پروژه "هلانی" که بزرگترین تعاونی این شهرستان نیز محسوب می شود به دلیل پاره ای مسائل مالی فعلا تعطیل شده است و ادامه این روند، خانه دار شدن متقاضیان مسکن مهر در جوانرود را به تعویق خواهد انداخت.

فرماندار جوانرود گفت: در حال حاضر پروژه "هلانی" پیمانکار ندارد و در اسرع وقت پیمانکاری این پروژه به مناقصه گذاشته شده است و تا هفته آینده پیمانکار جدید پروژه "هلانی" کار خود را شروع خواهد کرد.

عظیمی افزود: بر اساس برنامه زمانبندی شده باید پروژه های مسکن مهر در جوانرود از پیشر فت فیزیکی 51 درصد برخوردار بودند، ولی به دلیل مشکل پیش آمده در پروژه"هلانی" از برنامه زمانبندی شده بسیار عقب هستیم و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی در این پروژه 14 درصد است که 37 درصد از برنامه های تعیین شده عقب هستیم.

وی با اشاره به اینکه در پروژه "مولوی" نیز با روند کند کاری روبرو هستیم، تاکید کرد: در کل 16 درصد از برنامه های مسکن مهر در شهرستان جوانرود عقب هستیم.

فرماندار جوانرود افزود: خوشبختانه متقاضیان مسکن مهر در این شهرستان نسبت به پرداخت سهم آورده خود، عملکردی رضایت بخش دارند.

عظیمی در پایان گفت: تنها بعد مثبت مسکن مهر، پروژه های خود مالک هستند که عملکردی رضایت بخش دارند و انشاالله 300 واحد از این پروژه های خودمالک در شهرستان جوانرود تا قبل از سال نو افتتاح و به بهره برداری می رسد.