به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اسلامی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پالایشگاه فجر جم روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز پارس‌جنوبی را دریافت می‌کند و با تولید 27 درصد گاز کشور ، نقش مهمی در تامین سبد سوخت کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به رفع نواقص و تعمیر به‌موقع خط لوله 42 اینچی انتقال گاز پارس‌جنوبی به پالایشگاه فجر جم، ادامه داد: این پالایشگاه گاز مورد نیاز خود را از فازهای شش و هفت و هشت پارس جنوبی دریافت می‌کند.

مدیرعامل پالایشگاه فجر جم اضافه کرد: این پالایشگاه در سال گذشته با ایجاد انشعاب از خط پنجم سراسری انتقال گاز موفق به دریافت گاز ترش عسلویه شد و حاصل آن در سال گذشته، تصفیه بیش از دو میلیارد مترمکعب گاز عسلویه در این پالایشگاه بود.

وی با اشاره به دریافت روزانه 104 مترمکعب گاز از میادین نار و کنگان گفت: این پالایشگاه در دی‌ماه سال گذشته روزانه 125 میلیون مترمکعب گاز تولید کرده و امسال هم در صورت نیاز توان تولید حداکثری گاز را دارد.

اسلامی از تولید 2.8 میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه جم خبر داد و گفت: این پالایشگاه در آبان‌ماه امسال دو میلیارد و 806 میلیون مترمکعب گاز تولید و به مبادی مصرف ارسال کرد.

مدیرعامل پالایشگاه فجر جم با اشاره به افزایش کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه بیان کرد: با تلاش مستمر و 24 ساعته کارکنان پالایشگاه فجر جم ، روزانه 109 میلیون مترمکعب گاز در این پالایشگاه تولید می‌شود.

رحیم اسلامی در پایان با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: باید با تلاش مشترک همه دستگاه‌ها و همکاری و تعامل بیشتر، در راستای پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم.