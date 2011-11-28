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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۶

گروسی:

تقویت مسائل دینی در بین نسل جوان باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود

تقویت مسائل دینی در بین نسل جوان باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کردستان تقویت مسائل دینی را در بین نسل جوان عامل اصلی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گروسی در کارگاه منطقه ای مدیریت علمی پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: برگزاری کارگاه و ایجاد فضایی برای تبادل نظر بین اعضاء و حضور متخصصین و کارشناسان مربوطه، ابعاد علمی و کاربردی همایش را افزایش داده و کیفیت مطلوبی به آن بخشیده بود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش که موجب شناسایی جرائم منطقه ای می شود بیان کرد: در جریان برگزاری این همایش راه حل های پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت که این روند می تواند در کاهش جرم موثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: با توجه به اینکه همایش در راستای پیشگیری از وقوع جرم و با هدف ارائه راهکارهای منطقی و علمی برگزار شد و برنامه هایی اصولی و مبتنی بر واقعیت های هر منطقه برای اثر بخشی اقدامات عملی تدوین شده بود بنابراین به عنوان برنامه ای کاربردی و در دستور کار مسئولان می تواند همچنان مطرح و مورد توجه قرار گیرد.

گروسی توسل به فرهنگ دینی و اسلامی و تقویت آن را از جمله راه حل های ثانوی برای پیشگیری از وقوع جرم دانست و اضافه کرد: تجربه ثابت کرده است فاصله گرفتن از فرهنگ بومی و گرایش به فرهنگ وارداتی و غیر متجانس سبب افزایش جرائم در سطح جامعه می شود.

وی یادآور شد: این همایش فرصتی مناسب برای واکاوی فرهنگ هر منطقه است که از متن آن می توان راهکارهای لازم را استخراج و نسل جدید را با فرهنگ قدیمی آشنا کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان در پایان عنوان کرد: آگاه سازی و تربیت جوانان، تقویت قشر جوان با آموزش مناسب و به روز،غنی کردن اوقات فراغت جوانان با ایجاد تفریحات سالم، تقویت بنیه علمی و دینی جوانان و اقشار آسیب پذیر از جمله راهکارهایی است که به  امر پیشگیری از وقوع جرم کمک شایانی می کند.

کد مطلب 1471363

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