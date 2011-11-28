امنیت مطلوب در گرو احیاء فریضه امر به معروف تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرم علی فراشی صبح دوشنبه در مراسمی به مناسبت فرارسیدن ایام ماه محرم و آغاز دهه امربه معروف و نهی از منکر در محل فرماندای انتظامی استان کردستان اظهار داشت: امنیت مطلوب در جامعه در گروه احیاء فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر تحقق می یابد و به همین دلیل جلب مشارکت مردم در راستای اجرایی کردن این مهم در جامعه امری لازم و ضروری است.

وی به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و یادآور شد : به گفته ائمه معصوم (ع) کسی که منکر را ببیند و حرکتی از خود نشان ندهد همانند مرده ای است که در میان زندها است چرا که پویایی و ماندگاری هر انسان به حرکاتش وی بستگی دارد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به لزوم مشارکت مردم در راستای نهادینه کردن این مهم در جامعه گفت: نهادهای همچون نیروی انتظامی می توانند با ترویج دادن فریضه دینی امر به معروف از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه جلوگیری کنند.

حجت الاسلام فراشی در پایان امربه معروف و نهی از منکر را جزء لاینفک رسالت پیامبران بیان کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر را باید هر فرد ازخانواده خود آغاز کند چرا که امنیت مطلوب در گرو احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تحقق می یابد و با ترویج این فریضه دینی در بین خانواده ها زمینه گسترش آن در سطح جامعه نیز فراهم می شود.

در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت نیز به اجرای برنامه پرداختند.