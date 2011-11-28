امکانات مشهد پاسخگوی نیاز بیمه شدگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پایتخت معنوی ایران، دومین کلانشهر کشور است، این دیاراز شهرهای پر جمعیت ایران محسوب می شود.

از سویی بافت جمعیتی این شهر و وجود 5 هزار واحد صنعتی، افزون بر 100 هزار واحد صنفی، بیشتر از 500 هزار نفر بهره بردار کشاورزی و دامپروری و 950 هزار حاشیه نشین، ساختاری کارگری را برای این شهر ترسیم کرده است.

علاوه بر آن حضور سالانه 25 میلیون زائر که بیشتر از حیث برخورداری ها و درمانی زیر پوشش تامین اجتماعی هستند، مشکلات مشهد را مضاعف کرده است.

امکانات جوابگو نیست

در مشهد که حدود یک میلیون بیمه شده تحت پوشش امکانات می خواهند، تامین اجتماعی در نازل ترین موقعیت قرار دارد. وجود4 درمانگاه با پزشکان عمومی و تجهیزات ابتدایی هر روز تراکم فراوانی را شاهد است.

از سویی وجود بیمارستان 17 شهریور که بیشتر از 40 سال از تاسیس آن می گذرد، فاقد توانمندی و ظرفیت های لازم برای پاسخگویی به مراجعان بیشمار است.

زهرا درودی زنی که اول صبح به درمانگاه بهار تامین اجتماعی آمده است، از گرانی هزینه درمان گله دارد و می گوید: این روزها مراکز خیریه هم با هزینه زیادی اقدام به پذیرش بیمار می کنند.

وی می افزاید: افرادی که عیالوار هستند نمی توانند پول دوا و دکتر خود را فراهم کنند، و به ناچار به درمانگاه های تامین اجتماعی مراجعه می کنند.

رضا نوروزی یک دیگر از شهروندان هم که برای گرفتن نوبت اول صبح به این درمانگاه مراجعه کرده، می گوید: پزشکان عمومی در حد محدودی می توانند اقدام کنند و برای ویزیت پزشک متخصص باید به مراکز درمانی خصوصی و یا 17 شهریور مراجعه کنیم.

وی بیان کرد: این روزها پزشکان برای دفترچه های تامین اجتماعی حرمت لازم را قائل نیستند خیلی از آنها اصلا قرارداد ندارند و همان مبلغ افراد فاقد بیمه را مطالبه می کنند.

نوروزی می افزاید: مراکز درمانی خیریه هم بسیار شلوغ و در عین حال مطالبه کننده مبالغ زیادی برای آزمایش ام.ار.آی و رادیولوژی و سونوگرافی هستند و این یعنی گذشتن از سلامت که به خیلی ها تحمیل می شود.

فارابی و پیچ و خم

افتتاح بیمارستان مجهز فارابی آنگونه که انتظار می رفت گره گشای مشکلات مردم نیست.

فاطمه ایوبی بیمار تحت پوشش تامین اجتماعی این مطلب را می گوید و می افزاید: این مرکز درمانی در مکانی بسیار دور دست تر از محل سکونت کارگران قرار دارد و برای رسیدن به آن باید هزینه زیاد ایاب و ذهاب را تحمل کرد.

وی یادآور می شود: نوبت تلفنی بیمارستان بسیار طولانی است و از سویی کار با تلفن گویا برای خیلی از کارگران و به ویژه افراد باز نشسته سخت است.

ایوبی می گوید: اینکه امکانات گسترده شده، حرف درستی نیست، توسعه متناسب با جمعیت هم صورت نگرفته است، زمانی که مشهد 800 هزارنفر جمعیت داشت، بیمارستان 17 شهریور تاسیس و امروز که به 3 برابرظرفیت نیاز داریم این اتفاق رخ نداده است.

چه باید کرد...

به نظر می رسد برای رهایی از مشکلات کنونی، تامین اجتماعی باید سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد.

در دورانی که همه بیمارستان ها به دریافت هزینه های سنگین درمانی می اندیشند بیمه های تکمیلی هم از پس این تعرفه ها بر نمی آیند، رها کردن خانواده کارگرانی که همه امیدشان به سازمان تامین اجتماعی است، اقدامی منطقی نیست.

در مشهد که روز به روز بر جمعیت آن افزوده می شود، احداث حداقل 4 بیمارستان با ظرفیت فارابی اجتناب ناپذیر است، اما معلوم نیست چند درصد این نیاز در برنامه ریزی مدیران درمان این مجموعه برای مرکز خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.

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گزارش: محمد ابراهیمی