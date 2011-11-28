بلاتکلیفی 2000 پرونده اشتغال در بانکهای گلستان/ پرداخت تسهیلات قفل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری طبق آمار باید بیش از 62 هزار فرصت شغلی در گلستان ایجاد شود که همراهی بانکها و پرداخت تسهیلات لازمه اساسی تحقق این هدف است.

در حالیکه مسئولان استانی عزم خود را برای تحقق اشتغال به کار بسته اند اما بانک ها با عدم پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا عملاً مانع این امر شده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: بالغ بر 2 هزار و 62 پرونده به بانک ها فرستاده شده که نیازمند اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 886 میلیون ریال است.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: متأسفانه هیچ پرداخت تسهیلاتی از سوی بانک ها صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: بیش از 14 هزار پرونده متقاضیان مشاغل خرد و مشاغل خانگی که ثبت نام کرده اند در دستگاه های اجرایی استان موجود است و تا به حال به دبیرخانه ارسال نشده است.



حسین ایروانی مدیرکل بهزیستی گلستان نیز با انتقاد از عملکرد بانک های عامل استان اظهار داشت: تعهد استانی اداره کل بهزیستی ایجاد 350 فرصت شغلی است ولی خیلی از پرونده ها تشکیل شده ولی تسهیلاتی پرداخت نشده است.

وی عنوان کرد: در بحث مشاغل خرد یک میلیارد و 104 میلیون تومان اعتبار برای بهزیستی در نظر گرفته شده و توزیع شهرستانی آن نیز انجام شده است.

نماینده کمیته امداد گلستان در کارگره اشتغال نیز گفت: در بحث مشاغل خانگی تعهد ما 4 هزار و 471 فرصت شغلی است برهمین اساس 630 پرونده به کارگروه ارسال شده و 529 مورد آن مصوب شد.

جواد عینلی افزود: با اینحال تنها 43 پرونده موفق به دریافت تسهیلات شده که کمتر از یک درصد تعهد اشتغال این اداره کل است.

وی عنوان کرد: در بحث خود اشتغالی نیز 882 پرونده از این اداره کل به بانک ها ارسال شده ولی تاکنون پرداختی صورت نگرفت.

ایجاد 15 هزار فرصت شغلی در گرو پرداخت تسهیلات معاون برنامه ریزی استانداری گلستان نیز اعلام کرد: 871 پرونده در کارگروه با اعتبار یکهزار و 264 میلیارد تومان وجود دارد که نیازمند همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات است. رضا غلامی اعلام کرد: 15 هزار و 860 فرصت شغلی با این اجرای این طرح ها در استان ایجاد خواهد شد. وی تأکید کرد: اقتصاد استان در حال حاضر قفل است و میزان درآمد سرانه مردم نیز کمتر از نصف میانگین کشوری است. وی تصریح کرد: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات همکاری نکنند قطعاً اقتصاد استان دچار مشکل شده و رشدی را نخواهد داشت.

این مشکلات درحالی است که بانکهای گلستان نیز معتقدند هنوز پرداخت تسهیلات طرح های مدنظر ابلاغ نشده است.



بر اساس اعلام نماینده بانک ملت گلستان حاضر در کارگروه اشتغال گلستان، در بحث مشاغل خانگی 484 پرونده برای این بانک ارسال شده که تاکنون 339 مورد آن به شعب ابلاغ شده است.



همچنین نماینده بانک تجارت استان با بیان اینکه منبعی برای پرداخت نداریم، گفت: تنها 9 فقره از پرونده هایی که به بانک ارسال شده منجر به پرداخت شده است.

نماینده بانک سپه نیز تصریح کرد: در بحث مشاغل خانگی 10 میلیارد ریال اعتبار داریم که 90 نفر یبرای دریافت تسهیلات معرفی شدند و در دور جدید نیز 135 پرونده دیگر میز به بانک ارسال شده است.



به گفه این نماینده، در حال حاضر نیز بالغ بر 2 میلیارد ریال تسهیلات در دست اقدام قرار دارد.



در عین حال نماینده بانک سپه مطرح کرد: در بحث خود اشتغالی برای بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه داریم ولی تا به امروز کمیته امداد پرونده ای را به بانک معرفی نکرده است.

نماینده بانک صادرات استان گلستان گفت: این بانک بالغ بر 119 هزار و 36 میلیارد ریال بودجه برای این طرح ها در نظر گرفته است و 536 پرونده از دستگاه ها معرفی شدند.



به گفته این نماینده، 311 مورد به شهرستان ها با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 500 میلیون ریال ابلاغ شده است.

بر اساس آمارها به رغم مکلات موجود بیش از 65 درصد تعهدات اشتغال گلستان در سالجاری محقق شده و اجرای کامل این تعهدا نیازمند همکاری بیشتر بانکهاست.