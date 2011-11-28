دانشجوی دکترای زیست فناوری پزشکی پذیرش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: این دانشکده از اول بهمن ماه سال جاری در اولین رشته مصوب خود "رشته زیست فناوری پزشکی" در مقطع Ph.Dدانشجو می پذیرد.

دکتر سید فخرالدین مصباح افزود: دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که از سال 1388 با حمایت همه جانبه رئیس، معاون آموزشی و سایر اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، اعضای کمیته علوم نوین و رئیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه شروع به کار کرده از اول بهمن ماه سال جاری در رشته زیست فناوری پزشکی در مقطع Ph.Dدانشجو می پذیرد.

وی اظهار داشت: این دانشجویان از طریق امتحان متمرکز وزارت بهداشت در سال جاری پذیرش خواهند شد همچنین دانشکده علوم نوین درحال پیگیری تصویب پنج رشته دیگر در مقاطع Ph.Dو فوق لیسانس است.