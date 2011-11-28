ورزشگاه آزادی سازمان لیگ را محدود کرد/ یا استقلال بازی کند یا پرسپولیس

اردشیر درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات مجموعه ورزشی آزادی برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی اظهار داشت: ورزشگاه آزادی تنها مجموعه ورزشی استاندارد کشور است و چمن این ورزشگاه مانند یک موجود زنده نیاز به تنفس و ریکاوری دارد، به ویژه در نیمه دوم سال که شاهد بارندگی زیادی هستیم.

وی با یادآوری اینکه تا پس از قطع بارندگی امکان رسیدگی به چمن ورزشگاه وجود ندارد، افزود: براساس استانداردهای بین المللی در چمن ورزشگاه آزادی باید یک بازی در هفته برگزار شود اما با توجه به محدودیت‌های که داریم این چمن حداکثر پتانسیل دو بازی در هفته را دارد اما متاسفانه در هیچ جای دنیا طوری برنامه ریزی نمی کنند که در کمتر از 24 ساعت دو بازی روی یک چمن استاندارد برگزار شود.

مدیر ورزشگاه آزادی تاکید کرد: ما بارها از سازمان لیگ خواسته‌ایم هنگامی که می خواهند برنامه ریزی کنند، نماینده‌ای از ورزشگاه آزادی حضور داشته باشد، چرا که به عنوان مثال مسئولان سازمان لیگ نمی دانند که در تاریخ‌های 18 و 19 آذر چه نواقص فنی و مشکلاتی در مجموعه ورزشی آزادی وجود دارد.

وی همچنین تاکید کرد: سازمان لیگ در پاسخ به ما می گوید که در سال‌های گذشته نیز روال برنامه ریزی به همین شکل بوده است. حال این سئوال به ذهن متبادر می شود که اگر این روال اشتباه باشد باید به آن ادامه داد؟ سازمان لیگ همچنین عنوان می کند، تیم‌های سایپا و راه آهن بازی‌های‌شان در زمین خودشان برگزار می شود اما دیدید که در هفته گذشته سایپا میزبان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بود و در تاریخ 19 آذر نیز راه آهن میزبان تیم پرسپولیس است اما بازی این دو تیم نیز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

درویشی در خاتمه تصریح کرد: با این شرایط اجازه برگزاری دو بازی پشت سر هم در تاریخ‌های 18 و 19 آذر را نمی دهیم، در واقع سازمان لیگ باید از بین بازی‌های استقلال - صنعت نفت ابادان و راه آهن - پرسپولیس، یک دیدار را برای برگزاری انتخاب کند و تاریخ یا محل دیدار دیگر را تغییر دهد.