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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۹

وضعیت ارتباط دانشگاههای علوم‌پزشکی با الزویر

وضعیت ارتباط دانشگاههای علوم‌پزشکی با الزویر

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تامین 70 درصد منابع الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی از پایگاه نشریات "الزویر" گفت: اکنون پایگاه نشریات الزویر بیشترین مصرف را در دانشگاههای علوم پزشکی دارد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ارتباط دانشگاههای علوم پزشکی با پایگاه نشریات الزویر افزود: دانشگاههای علوم پزشکی مشکلی برای ارتباط با پایگاه نشریات الزویر ندارند و هم اکنون از منابع این پایگاه استفاده می کنند.

وی یادآور شد: وزارت بهداشت هر منبعی که 70 درصد از سوی دانشگاه ها مصرف داشته باشد را به صورت متمرکز خریداری می کند و منابعی که مصرف آن پایین باشد را هر دانشگاه باید به طور جداگانه خریداری کند.

قانعی اظهار داشت: برخی از دانشگاهها نیاز دارند که به منابع بسیار تخصصی دسترسی پیدا کنند که این منابع به دلیل تخصصی بودنشان، مصرف پایینی دارند و از این رو به دانشگاهها اعلام کرده ایم که باید این منابع را خودشان خریداری کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: اکنون پایگاه نشریات علمی الزویر بیشترین مصرف را در میان دانشگاههای علوم پزشکی دارد و دانشگاهها از آن استفاده می کنند.

کد مطلب 1471377

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