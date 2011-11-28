سرزمین کربلا جایگاه مفاهیم والای انسانی/ معنا و مفهوم کربلا

به گزارش خبرنگارمهر، امام حسین(ع) پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری به کربلا وارد شد که "سید بن طاووس" از آن روز نقل کرده است: امام(ع) چون به کربلا رسید، پرسید: نام این سرزمین چیست؟ همین که نام کربلا را شنید، فرمود: "این مکان جای فرود آمدن ما و محل ریختن خون ما و جایگاه قبور ماست؛ این خبر را جدم رسول خدا (ص) به من داده است".

امام حسین(ع) پس از مقابله بسیار و تلاش برای پراکندن یاران خود در دوم محرم الحرام در سرزمین کربلا فرود آمدند و حر و سربازانش نیز در گوشه ای استقرار یافتند.

سپس امام(ع) همه فرزندان و برادران و خاندان خود را گرد آورده، لحظه ای به آنان نگریستند و اشک از دیدگانشان سرازیر شد، آن گاه دست به دعا برداشتند.

حر در نامه ای، گزارش ماجرا را به ابن زیاد نوشت؛ ابن زیاد نیز در نامه ای برای امام حسین(ع) چنین نوشت: "از ورودت به سرزمین کربلا آگاه شدم، یزید به من دستور داده که سر بر بستر نگذارم و از شراب سیر نگردم، مگر آنکه تو را به قتل رسانم یا آنکه به فرمان من و یزید در آیی. والسلام."

مردمی که خرسندی مخلوق را بر خشم خالق ترجیح دهند، هرگز روی رستگاری نمی بینند

امام(ع) پس از خواندن نامه، آن را به زمین پرتاب کردند و فرمودند: "مردمی که خرسندی مخلوق را بر خشم خالق ترجیح دهند، هرگز روی رستگاری نمی بینند."

ابن زیاد که از پاسخ ندادن امام(ع) به خشم آمده بود، مردم را به مسجد خواند و برای آنها سخنرانی کرد و به آنان وعده افزایش کمکهای مالی داد تا برای جنگ با امام حسین(ع) آماده خروج شوند...

معنا و مفهوم کربلا

در اینکه کلمه "کربلا" یعنی چه و ریشه لغوی آن چیست و از چه گرفته شده، بحثهای مفصلی انجام گرفته است.

در کتاب "فرهنگ عاشورا" اثر جواد محدثی، طبق برخی نقلها نوشته شده که این نام از ترکیب "کرب" و "اِل" ساخته شده است، یعنی حرم الله، یا مقدس الله، "کرب" نیز به معنای "قرب" در عربی است.

کربلا مقرب و مقدس نزد خدا

اگر"اِل" نیز به معنای "الله" باشد، کربلا به معنای محلی است که نزد خدا، مقدس و مقرب است، یا "حرم خدا"ست. برخی نیز آن را ترکیب یافته از "کور بابل" دانسته اند، یعنی مجموعه ای از آبادیها و روستاهای بابل.

موقعیتی که کربلا در آن قرار دارد، در بین النهرین است؛ این منطقه در گذشته های دور، مهد حوادث و احیاناً تمدنها بوده و بخشهای گوناگونی از این ناحیه، نامهای مختلف داشته است.

کربلا نام یکی از شهرهای کشور عراق است که در کنار رودخانه فرات قرار داشته و این شهر، تا سال 61 هجری، بیابان بوده است. از آن زمان به بعد، بر اثر شهادت حسین بن علی(ع) در آن محل، به تدریج مورد توجه شیعیان آل علی(ع) قرار گرفت و پس از بنای مرقدهای شهدا، به تدریج مرکز جمعیت شد و امروز، یکی از شهرهای زیارتی عراق است که قریب 65 هزار تن جمعیت دارد و در ماههای محرم و صفر و هنگام زمستان، به سبب ورود زائران، جمعیت شهر به 100 هزار تن می رسد که البته پس از سرنگونی صدام، در ایام عزاداری سالار شهیدان، جمعیت مسافر حاضر در کربلا میلیونی می شود.

استشمام عطر پاک سیدالشهدا(ع) از سرزمین کربلا

حرم مطهر امام حسین(ع) در شهر کربلا قرار دارد و عطر پاکش از این سرزمین استشمام می شود.

سرزمین کربلا در دوره های مختلف تاریخی، تغییرات و تعمیراتی یافته است؛ کربلا، شهری است که خاندان ریشه دار در آن ساکن بوده اند، حوزه علمیه داشته و خانواده هایی شریف، ادیب و علمای برجسته از آن برخاسته و در آن زیسته اند.

مزار حضرت عباس(ع) نیز در همین شهر است که حدود 350 متر با حرم امام حسین(ع) فاصله دارد؛ حد فاصل این دو حرم، امروز به صورت یک بلوار و فضای باز است که دو حرم را به هم وصل می کند و "بین الحرمین" نام دارد.

در قرون اخیر نیز شاهد تعدادی حوادث و انقلابها بوده ولی به هر حال، در کربلا بیش از نشانهای جغرافیایی و تاریخی، باید مفاهیم والای انسانی و شورگستریها و الهام بخشیهای قداست آفرین را سراغ گرفت.