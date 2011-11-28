به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز دوشنبه در سه ست پیاپی با نتایج (25 بر 18)، (25 بر 21) و (25 بر 15) مقابل مصر در "فوکوئوکا"ی ژاپن به برتری رسید. این پنجمین پیروزی تیم ایران در رقابت‌های جام جهانی بود. مردان "خولیو ولاسکو" تا به حال مقابل ژاپن، صربستان، لهستان و آرژانتین به برتری رسیده و به تیم‌های کوبا و آمریکا باخته‌اند.

علیرضا نادی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: فکر می کنم مصر تیم قدرتمندی است اما آنها در دیدار با ما خسته بودند. تیم ما امروز خیلی خوب بازی کرد، امیدوارم چین را هم فردا شکست دهیم.





علیرضا نادی به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن دیدار ایران - مصر برگزیده شد

"اشرف ابوالحسن"، کاپیتان تیم والیبال مصر، نیز با انتقاد از زمان برگزاری دیدار با ایران گفت: مشکلی که آقای ولاسکو (سرمربی ایران) در خصوص زمان برگزاری دیدارها به آن اشاره کرد مشکل درستی بود. ما فقط 9، 10 ساعت فرصت استراحت داشتیم. در حالت طبیعی این زمان کافی به نظر می رسد اما سطح این رقابت‌ها بسیار بالاست. بازیکنان با استراحت بیشتر، عملکرد بهتری را از خود به نمایش می گذارند.

وی تصریح کرد: ایران در این دیدار عملکرد خوبی داشت و اشتباهات کمتری مرتکب شد. تیم ما 9 بازی از 11 بازی خود را ساعت 11 صبح برگزار می کند و همین امر تمرکز بازیکنان را به هم می ریزد.