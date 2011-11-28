اعطای پناهندگی به تروریستها/ آمریکا منافقین را از لیست تروریسم حذف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: آمریکا در حال بررسی خروج نام سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از لیست گروههای تروریستی خود و اعطای پناهندگی به اعضای این سازمان است که این اقدام نشان دهنده حمایت واشنگتن از تروریسم است.

"جیمز وولسی" و "پورتر گاس" روسای سابق سرویس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) و "لوئیس فری" رئیس سابق اف بی آی، "مایکل موکاسی" دادستان سابق کل آمریکا،" تام ریج" اولین وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، ژنرال "جیمز جونز" اولین مشاور امنیت ملی اوباما، شهردار سابق نیویورک و "هووارد دین" فرماندار پیشین "ورمونت" از جمله افرادی هستند که با "باراک اوباما" برای خروج نام گروهک تروریستی مجاهدین خلق از لیست گرووهای تروریستی رایزنی کردند.

این تصمیم در حالی گرفته می شود که دولت عراق از برنامه خود برای برچیدن اردوگاه اشرف (مقر منافقین) قبل از عقب نشینی کامل نظامیان آمریکایی در پایان سال جاری خبر داده که این اردوگاه در 120 کیلومتری غرب مرز با ایران قرار دارد و سه هزار و 500 تروریست در آن حضور دارند.

همچنین "نیوت گینگریچ" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا 12 نوامبر در مناظره با جمهوریخواهان در "اسپارتانبورگ" واقع در کارولینای جنوبی با صراحت حمایت خود را از افزایش عملیات های تروریستی مخفیانه علیه ایران، کشتن دانشمندان هسته ای و تلاش برای توقف برنامه هسته ای ایران اعلام کرد.

خاطر نشان می شود اردوگاه اشرف که اخیرا به "عراق جدید" تغییر نام داده است، در استان دیاله عراق قرار دارد. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

دولت عراق پرونده امنیتی این اردوگاه را اوایل سال 2009 از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ دولت عراق اخیرا برای خروج اعضای این گروهک تروریستی از خاک این کشور تا پایان سال جاری میلادی ضرب الاجل تعیین کرد.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.