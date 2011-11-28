به گزارش خبرنگار مهر، هـفـتـم آذر سـالروز حـمـاسـه آفرینى پرسنل ناوچه موشک انداز همیشه قهرمان و جاوید پیکان است. هفتم آذر تبلور ایثار و جانفشانیهاى پرسنل قهرمان و جان بر کف نیروى دریایى میهن اسلامى ایران در برقرارى ثبات و امنیت در آبهاى نیلگون خلیج فارس و دریاى عمان، هفتم آذر روزی است که خلیج فارس به اینکه شهدای ناو همیشه قهرمان پیکان در او آرمیده اند به خود می بالد.

هفتم آذر سال 59 ناوشکن پیکان به فرماندهی محمد ابراهیم همتی که شهادت را بهترین راه رسیدن به خدا انتخاب کرد، حماسه‌ای به یادماندنی و افتخاری بزرگ برای کشورمان و نیروی دریایی رقم زد که نیروی دریایی عراق را تا پایان جنگ تحمیلی به عقب راند و روزی را به وسعت دریاها در تقویمها و قلبها برای همیشه رقم زدند.

عملیاتی که ایران مرواریدهای خود را به رخ کشید

پـرسـنـل نـیـروى دریـایـى در دوران دفـاع مـقـدس حـمـاسـه هـاى بـزرگ آفـریـدنـد. دشـمـن بـعـثـى بـا بـسـیـج کـامـل نـیروى دریایى و هوایى خود از پایانه هاى صدور نفت "البکر" و "الامیه " مراقبت مى کرد. با وجود چنین حالتى، سپیدپوشان نیروى دریایى در شـشـم آذر 1359 بـه ایـن سـکـوهـا تـاخـتـند و با همکارى تیز پروازان نیروى هوایى ارتش، ضمن وارد آوردن ضربات کوبنده بر پیکره نیروى دریـایـى و هـوایـى دشـمـن، بـیـش از دو سوم ایـن پـایـانـه هـا را مـنـهـدم کـرده و پـرچـم پـرافـتـخـار جـمـهـورى اسـلامـى ایران را بر مرتفع ترین دکل این پایانه ها به اهتزاز در آوردند.

پـایـانـه هـاى نـفـتـى البـکـر و الامـیـه از بـزرگـتـریـن مـراکـز صـدور نـفـت اسـت کـه در شـمـال خـلیـج فـارس، در دهـانـه خـور عبدالله ، نزدیک جزیره بوبیان کویت قرار گرفته و از شاهرگهاى حیات اقتصادى عراق از طریق دریا به حساب مى آمدند.

در ایـن نـبـرد دریـایـى سـخـت، دو فـرونـد نـاوچـه مـوشـک انـداز از نوع "اوزا" و 13 فروند از هواپیماهاى جنگنده دشمن به قعر آبهاى خلیج فارس فرستاده شد. به علاوه تعدادى از تکاوران دریایى عراق کشته و تعدادى نیز به اسارت در آمدند.

دشمن بـعثى براى جبران این شکستها در شب هفتم آذر 1359 با اعزام تعدادى شناور جنگى از طریق بندر نظامى ام القصر در خور عبدالله، سعى در بـاز پس گیری پایانه ها کـرد کـه در این مصاف، یک فروند از شناورهاى عراقى غرق و دو فروند صدمه دیده و بقیه از صحنه عملیات گریخته و به ام القصر بازگشتند.

در سپیده دم هفتم آذر 1359، دشمن با تمام قوا از هوا و دریا با برخوردارى از پشتیبانى لجستیکى و اطلاعاتى کشورهاى منطقه و آواکسها و ماهواره هاى کـشـورهاى استکبارى و یارى گرفتن از تاسیسات نظامى ساحلى کشورهاى نزدیک صحنه عملیات، بار دیگر در صدد باز پس گیرى این پایانه ها بر آمد. اما در یک مصاف نابرابر ناوچه پیکان به تنهایى توانست تعداد دیگرى از کشتیها و هواپیماهاى عراقى را از صحنه عملیات خارج کند.

سـرانـجـام پـس از ساعتها نبرد بى امان، هنگام ظهر هفت آذر 1359، در حالیکه دلاورمردان آخرین گلوله هاى خود را به سوى دشمن نشانه مى رفتند، نـاوچـه پـیـکـان مـورد اصـابـت چـنـد مـوشـک قـرار گـرفـت و بـا پـرسـنـل شـجـاع خـود در شمال خلیج فارس، در دل آبهاى گرم نیلگون آن جاى گرفت و بدین وسیله صفحه زرین دیگرى بر تاریخ نبردهاى دریایى کشور افزوده شد و نتیجه این مصاف، انهدام بزرگترین پایانه هاى صدور نفت منطقه و از کار انداختن بیش از 50 از توان رزمى نیروى دریایى عراق، همراه با از دست دادن چند فروند ناوچه و هواپیما بود.

نـتـیـجـه ایـن نـبـرد آنـچـنـان در روحیه افراد نیروى دریایى دشمن اثر گذاشت که تا پایان جنگ حرکت چندان مهمى در دریا از آنها مشاهده نشد. در طـول جـنـگ فـعـالیـت دریـایـى دشمن، با استفاده از هواپیماها و تجهیزات اهدایى از شرق و غرب، از جمله میراژها و سوپراتانداردها، محدود به حمله ناجوانمردانه علیه هدفهاى غیر نظامى و بى دفاع از جمله کشتیهاى تجارى و نفتکشها شده بود.

جـان بـرکـفـان نـیـروى دریـایى با اجراى عملیاتهاى مختلف در آبها، سواحل و بنادر کشور به نداى همرزمان شهید خود پاسخ مثبت دادند و تا پایان دفـاع مـقـدس بـا نـثـار خـون خـویـش بـنـادر و خـطـوط کـشـتـیـرانـى و جـریـان صـدور نـفـت را بـاز نـگـهـداشـتـه و از آبـهـاى سـرزمـیـنـى و سواحل و جزایر کشور به خوبى دفاع کردند.

جنگ هفته های اول تمام شده بود



امیردریادار دوم عرشه حسن آزاد، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی با ادای احترام به شهدای ناوشکنهای پیکان، سهند و جوشن بیان داشت: نیروی دریایی ارتش با رشادتهای جوانان جان بر کف کشورمان در همان روزهای اولیه جنگ در دریا نیروی دریایی عراق را از میدان خارج کرد.

وی با بیان اینکه امام راحل در جمع فرماندهان جنگ فرمودند با تمام توان وارد نبرد شوید، عنوان کرد: نیروی دریایی با انجام سه عملیات شهید اشکان، شهید صفری و عملیات مروارید با استفاده از توان دریایی و هوایی در مدت 67 روز توانست در دریا جنگ را تمام کند.

امیردریادار آزاد افزود: ناوشکن پیکان افتخاری غیر قابل انکار در تاریخ دفاع مقدس رقم زد و هفتم آذر به احترام شهدای ناوشکن پیکان، سهن و جوشن به نام روز نیروی دریایی نامگذاری شد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی افزود: در حال حاضر تمام دانشگاه های جنگ دنیا به دنبال رمز پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس هستند.