یوسف غروی‌قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت حجم زیادی از آثار در دو هفته پایانی از سوی دبیرخانه این دوره از جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: حدود 60 درصد آثار این دوره در دو هفته پایانی به دبیرخانه رسید و این حجم از 5000 اثر گذشت.

وی از آغاز داوری هجدهمین دوره این جشنواره در مرحله میانی طی روزهای اخیر و با مشارکت «چهره‌های صاحب نام در رشته‌های مختلف روزنامه‌نگاری» و از اعلام اسامی آنها بعد از پایان کار داوری خبر داد.

دبیر هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها همچنین با اشاره به وعده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نسبت به افزایش 5 برابری مبلغ جوایز این دوره، از تصویب میزان این جوایز در شورای سیاستگذاری آن خبر داد و در عین حال اعلام آن را منوط به برگزاری کنفرانس خبری جشنواره که با حضور محمدجعفر محمدزاده بعد از دهه محرم موکول کرد.

یوسف غروی قوچانی، مهلت ارسال اثر را در 6 محوری که بعداً به جشنواره افزوده شدند، 10 آذر اعلام کرد. این بخش‌ها عبارتند از: 1- جایگاه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در نهادها و سازمان‌ها 2- نقش مردم و رسانه در پیشگیری از قوع جرم و آسیب‌های اجتماعی (محورهای پیشنهادی قوه قضائیه) 3- ترویج و آموزش همگانی و مشارکت‌طلبی در پیشگیری از آسیب‌های انتظامی و اجتماعی 4- نقش جنگ نرم رسانه‌ای در توسعه ناهنجاریهای اخلاقی با تاکید بر برنامه‌های ماهواره‌ای 5- بررسی توانمندی‌های مشاوره و مددکاری در استحکام خانواده‌ها و 6- تاثیر انعکاس حوادث جنایی در احساس امنیت مردم با تاکید بر شیوه صحیح نگارش (محورهای پیشنهادی نیروی انتظامی).

هجدهمین دوره این جشنواره در 5 بخش خبرگزاری‌ها، مطبوعات کشوری، مطبوعات استانی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی و بخش ویژه برگزار می‌شود و آثار تمام بخش‌ها باید در سال 89 منتشر شده باشد و بازه زمانی انتشار آثار مربوط به بخش ویژه هم از اول فروردین 89 تا اول مهر 90 است. جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در یکی از روزهای دهه فجر که به نام «نقش‌آفرینی مطبوعات در انقلاب اسلامی» نامگذاری می‌شود، برگزار خواهد شد.