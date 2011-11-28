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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

غروی به مهر خبر داد:

آغاز رقابت بیش از 5000 اثر در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها

آغاز رقابت بیش از 5000 اثر در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها

دبیر هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها تعداد آثار ارسالی به این دوره از جشنواره را بیش از 5000 اثر عنوان کرد و از آغاز داوری این آثار طی روزهای اخیر خبر داد.

یوسف غروی‌قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت حجم زیادی از آثار در دو هفته پایانی از سوی دبیرخانه این دوره از جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: حدود 60 درصد آثار این دوره در دو هفته پایانی به دبیرخانه رسید و این حجم از 5000 اثر گذشت.

وی از آغاز داوری هجدهمین دوره این جشنواره در مرحله میانی طی روزهای اخیر و با مشارکت «چهره‌های صاحب نام در رشته‌های مختلف روزنامه‌نگاری» و از اعلام اسامی آنها بعد از پایان کار داوری خبر داد.

دبیر هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها همچنین با اشاره به وعده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نسبت به افزایش 5 برابری مبلغ جوایز این دوره، از تصویب میزان این جوایز در شورای سیاستگذاری آن خبر داد و در عین حال اعلام آن را منوط به برگزاری کنفرانس خبری جشنواره که با حضور محمدجعفر محمدزاده بعد از دهه محرم موکول کرد.

یوسف غروی قوچانی، مهلت ارسال اثر را در 6 محوری که بعداً به جشنواره افزوده شدند، 10 آذر اعلام کرد. این بخش‌ها عبارتند از: 1- جایگاه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در نهادها و سازمان‌ها 2- نقش مردم و رسانه در پیشگیری از قوع جرم و آسیب‌های اجتماعی (محورهای پیشنهادی قوه قضائیه) 3- ترویج و آموزش همگانی و مشارکت‌طلبی در پیشگیری از آسیب‌های انتظامی و اجتماعی 4- نقش جنگ نرم رسانه‌ای در توسعه ناهنجاریهای اخلاقی با تاکید بر برنامه‌های ماهواره‌ای 5- بررسی توانمندی‌های مشاوره و مددکاری در استحکام خانواده‌ها و 6- تاثیر انعکاس حوادث جنایی در احساس امنیت مردم با تاکید بر شیوه صحیح نگارش (محورهای پیشنهادی نیروی انتظامی).

هجدهمین دوره این جشنواره در 5 بخش خبرگزاری‌ها، مطبوعات کشوری، مطبوعات استانی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی و بخش ویژه برگزار می‌شود و آثار تمام بخش‌ها باید در سال 89 منتشر شده باشد و بازه زمانی انتشار آثار مربوط به بخش ویژه هم از اول فروردین 89 تا اول مهر 90 است. جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در یکی از روزهای دهه فجر که به نام «نقش‌آفرینی مطبوعات در انقلاب اسلامی» نامگذاری می‌شود، برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1471391

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