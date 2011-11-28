محرم بر شانه های بهشت از شبکه تبرستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه ویژه ایام محرم به کارگردانی حسین یوسفی و تهیه کنندگی مهدی حاجی زاده، به تعداد 26 برنامه 60 دقیقه ای هرشب از سیمای شبکه تبرستان پخش می شود.

این برنامه با داشتن آیتم هایی نظیر کارشناس، مهمان ویژه، شاعر، خوشنویس، گزارش، وله، سروده ها و مداحی سعی دارد در عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و انعکاس این شب ها به عنوان شب های ارزشمند و معنوی نقش آفرینی کند.

جمیله تقوی دراین برنامه معنوی نویسندگی می کند و تصویربرداران مجتبی رفیقی، داریوش طالبی و داود خواجه هستند.

رجب صادقی صدابرداری می کند. فرنگیس فرج زاده گزارشگر، علیرضا امراء تدوینگر این برنامه هستند و اجرای برنامه برعهده مجید عرب است.

سودابه علیزاده و علیرضا خلردی دستیاران تهیه، ثمانه محمدپور و مهدی صابری منشی صحنه، علی فیروزجایی دستیار فنی، علیرضا پاک بین خوشنویس و مهدی حاجی زاده طراح صحنه و دکوراین برنامه هستند.

روشنایی چراغ هدایت درصدای شبکه تبرستان

چراغ هدایت، برنامه ای است ویژه ایام محرم که در 21 برنامه 90 دقیقه ای هرروز از صدای شبکه تبرستان پخش می شود.

این برنامه همراه با آیتم هایی چون گزارش ویژه، آشنایی با مداحان نوجوان، ادبیات عاشورا، کارشناسی برنامه، گزارش های موضوعی، حماسه حسینی از نگاه استاد مطهری با نگاهی ویژه و تبیینی به قیام امام حسین(ع) به بررسی آیین های عزاداری و مصائب واقعه کربلا می پردازد.

چراغ هدایت با بهره گیری درست از آیین های این ماه و به خصوص تاسوعا و عاشورا به تبیین این رویداد تاریخی و پرشور کردن هرچه بیشتر این آیین در میان جامعه می کند.

علیرضا دهقان و محسن اکبرپور تهیه کنندگان این برنامه هستند. محسن اکبرپور دراین برنامه نویسندگی می کند.علی عظیمی و زری قاسم نژاد کار اجرا را برعهده دارند.

گزارشگران این برنامه کریم سلمان پور و غلامرضا علی نژاد، صدابرداران شهرام حق شناس، سامی یوسفی، مهدی اوشیب نتاج و سیدرضا میرقربان نژاد هستند.