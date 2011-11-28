اسلامگرایان پیروز نهایی انتخابات مغرب/ جزئیات آراء و وعده های احزاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، وزارت کشور مغرب شب گذشته نتایج نهایی نخستین انتخابات پارلمانی این کشور پس از اصلاح قانون اساسی را اعلام کرد.

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه با کسب 107 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان به پیروزی رسید. این حزب در جریان انتخابات پارلمانی سال 2007، 47 کرسی را از آن خود کرده بود.

حزب عدالت و توسعه در تبلیغات و شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده بود که برای مقابله با فقر و افزایش 50 درصدی حقوق ها تلاش خواهد کرد.

حزب استتقلال که از جمله احزاب راستگرا به شمار می رود پس از عدالت توسعه با کسب 60 کرسی در مرتبه دوم قرار دارد و حزب تجمع ملی برای آزادگان از جمله احزاب میانه با 52 کرسی، حزب اصالت و معاصر با 47 کرسی و حزب چپگرای اتحاد سوسیالیست نیروهای مردمی نیز با 39 کرسی در مرتبه سوم تا پنجم قرار دارند.

حزب راستگرای جنبش مردمی نیز با 32 کرسی، حزب راستگرای اتحاد قانون اساسی با 23 کرسی و حزب چپگرای پیشرفت و سوسیالیست نیز با 18 کرسی در مرتبه ششم تا هشتم قرار دارند.

بیش از 13 میلیون نفر از مردم مغرب به پای صندوق های رای فراخوانده شده بودند که به گفته "الطیب الشرقاوی" وزیر کشور مغرب میزان مشارکت مردمی در انتخابات بالغ بر 45 درصد بوده است.

این در حالی است که میزان مشارکت مردمی در انتخابات سال 2007 بالغ بر 37 درصد بوده است. در این انتخابات بیش از 30 حزب و 7 هزار و 100 نامزد انتخاباتی شرکت داشتند.

3 حزب چپگرا و جنبش انقلابی 20 فوریه انتخابات پارلمانی مغرب را تحریم کرده و در آن مشارکت نکردند چرا که معتقدند نظام سیاسی این کشور فاسد است و تا زمانی که محمد ششم پادشاه مغرب و هیئت وی در راس قدرت باشند برگزاری انتخابات کاری عبث و بیهوده است.

"عبداله بن کران"

"عبداله بن کران" دبیرکل حزب عدالت و توسعه پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات گفت: ما بهار عربی را به روش خود در مغرب پدید آوردیم بدون اینکه امنیت و ثبات کشور را به خطر بیندازیم.

وی افزود: دولت جدید مغرب آزادی افراد را زیر سوال نخواهد برد و با فساد و استبداد و کاهش شمار وزیران و انتخاب افراد باکفایت تلاش خواهد کرد.

وی درباره تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت نیز گفت: هنوز رایزنی ها در این زمینه را آغاز نکرده ایم و منتظریم طبق قانون اساسی جدید، پادشاه نخست وزیر را انتخاب کند.