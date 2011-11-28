تلویزیونی که شما را می بیند و می شنود!

به گزارش خبرگزاری مهر، سابقه فریاد کشیدن بر سر تلویزیون را خیلی ها دارند، به ویژه زمانی که گوینده تلویزیون از هر قشری که هست، به صورت یکنواخت و بدون توقف در حال حرف زدن باشد.

اما به لطف تلویزیونهای جدید از این پس کاربران باید مواظب باشند در هنگام عصبانیت به تلویزیونهای خود چه می گویند یا چه عکس العملی در برابر برنامه های تلویزیون از خود نشان می دهند. زیرا شرکت اپل در حال ساخت تلویزیون جدیدی به نام iTV است که نه تنها می تواند آنچه کاربرش فریاد می زند را بشنود، بلکه حرکات او را نیز دیده و آنها را درک می کند.

به گفته یکی از تحلیل گران تکنولوژی در آمریکا، این فناوری تعاملی به احتمال زیاد در اواخر سال آینده به بازار خواهد آمد. چنین کاربردهایی را در حال حاضر در کنسولهای XboX نیز می توان مشاهده کرد اما تلویزیونی که توسط اپل ساخته می شود از کارایی های بیشتری برخوردار است.

تلویزیون جدید دسترسی به فیلمهای موجود در اینترنت و تماشای آنها را ساده تر خواهد کرد و به این شکل رقابتی شدید با شرکتهای تلویزیونی از قبیل BskyB به وجود خواهد آمد. گمانه زنی ها درباره برنامه اپل برای ساخت تلویزیون جدید پس از مرگ استیو جابز قوی تر شد زیرا در بیوگرافی از وی نقل شده که قصد دارد تلویزیون یکپارچه ای را تولید کند که استفاده از آن بسیار ساده است. جابز در بیوگرافی اش گفته است: این تلویزیون با تمامی ابزارها و با iCloud سازگار است. از ساده ترین سطح مشترک کاربری که بتوانید تصور کنید برخوردار است. بالاخره توانستم آن را بسازم!

بر اساس گزارش دیلی میل، در ماه اکتبر مشخص شد که دفتر ثبت حق امتیاز آمریکا جزئیاتی از کنترل پردازشگر ویدیویی زمان حقیقی که از حرکات اشاره ای استفاده می کند را دریافت کرده است. از این اشاره ها می توان در ویرایش فیلمهای ویدیویی و یا انتقال تصاویر از تلویزیون به تلفن استفاده کرد. همچنین فناوری جدید صوتی که در آی-فن 4s به کار گرفته شده نیز می تواند در تلویزیون جدید به کار گرفته شود.