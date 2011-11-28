به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد شامگاه یکشنبه در همایش آب و آینه که توسط موسسه مالی و اعتباری مهر در تالار معصومیه قم برگزار شد با تاکید بر اینکه بانک‌ها با حضور در پروژه‌های عمرانی استان رونق اقتصادی شهر را رقم بزنند گفت: قم موقعیت‌های اقتصادی خوبی دارد که با یک نگاه روشن می‌توان سبب شکوفایی اقتصادی مردم استان شد.



بانک‌ها باید با یکدیگر رقابت کنند



وی با بیان اینکه در قم منابع مالی مناسبی است که باید بانک‌ها درصدد جذب آن باشند افزود: دیگر آن دوران گذشته که مردم به سراغ بانک‌ها بیایند و سرمایه گذاری کنند بلکه این بانک‌ها هستند که در رقابت با یکدیگر باید به دنبال جذب منابع مالی و سرمایه‌ای مردم باشند.



فرصت های سرمایه گذاری در قم



معاون برنامه ریزی استاندار قم با برشمردن فرصت‌های سرمایه گذاری قم افزود: پروژه‌هایی مانند مونوریل، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، انتقال آب شیرین از سرشاخه‌های دز، مترو، قطار سریع السیر قم - تهران بستر مناسبی را برای تحول اقتصادی قم ایجاد خواهد کرد.



قم یک کارگاه عمرانی است



دهناد با تاکید بر اینکه قم یک کارگاه عمرانی است بیان داشت: باید براساس فرمایش رهبری که قم را آبروی نظام قلمداد کردند این استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.



وی با مهم خواندن جایگاه تولیدی و بازاری قم به تشریح موقعیت جغرافیایی آن پرداخت و گفت: این شهردر 200 کیلومتری 25 میلیون نفر جمعیت و در 600 کیلومتری 50 میلیون مصرف کننده قرار دارد.



زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در قم مطلوب است



دهناد با اشاره به اینکه قم زیر ساخت های فناوری اطلاعات بسیار مناسبی دارد گفت: بیش از 95 درصد جمعیت قم شهرنشین هستند و به ازای هر خانواده یک و نیم دستگاه تلفن وجود دارد و بیش از 900 هزار تلفن همراه در اختیار مردم است.



قم باید پیشتاز بانکداری الکترونیکی باشد



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم افزود: این ساختار فناوری در حوزه اقتصادی استفاده بهینه نمی‌شود و نتوانسته‌ایم ساخت الکترونیکی مطلوبی داشته باشیم.



وی با تاکید بر اینکه باید بانک‌ها با تنوع خدمات روزآمد امکان بهره برداری بهتری بدهند، گفت: خوشبختانه بانک‌های قم درحوزه بانکداری الکترونیکی جایگاه مطلوبی دارند که البته نیاز به توسعه‌ بیشتری دارد.



بانک‌ها باید کاربری چند منظوره داشته باشند



دهناد با تاکید بر اینکه باید از منابع مالی بانک‌ها استفاده چند منظوره شود، اظهار داشت: واحدهای تولید خوبی هستند که اگر منابع مالی و تسهیلات مناسب در اختیارشان بگذارید می‌توانند در رونق کسب و کار و اشتغال زایی تأثیر بسزایی داشته باشند.



بهبود وضعیت اشتغال وظیفه اصلی بانک های استان



وی با بیان اینکه مدیران استان نگران مسأله اشتغال جوانان هستند، گفت:بانک‌ها باید با شناسایی و سرمایه گذاری درحوزه‌های اقتصادی قم شرایط تولید و اشتغال را بهبود ببخشند.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با تقدیر از عملکرد موسسه مالی و اعتباری مهر قم در اعطای سود قطعی به سپرده گذاران خود افزود: از بانکی که متعلق به بسیجیان است انتظار می‌رود که الگوی بانکداری اسلامی در کشور باشد.

