به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فیلمبرداری این فیلم هایده صفی یاری تدوین فیلم را آغاز کرده است. "نارنجی‌پوش" نوشته مشترک مهرجویی و وحیده محمدی فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی فر داستان تحول یک عکاس است که تلاش دارد با پاکیزگی محیط اطراف، به تطهیر روح و روان خود بپردازد و در نهایت به پاکیزگی روح دست یابد.

حامد بهداد، لیلاحاتمی، طناز طباطبایی، فردوس کاویانی، اردشیر رستمی، امید روحانی، محمدجوادجعفرپور، مهیار پورحسابی، کامشاد کوشان، علی عابدینی، کیانوش گرامی، سیمون سیمونیان، علی اصغر طبسی، شاهین جعفری، امید علیمردانی و میتراحجار بازیگرانی هستند که تاکنون مقابل دوربین "نارنجی پوش" رفتند.

عوامل تولید جدید ترین فیلم مهرجویی عبارتنداز مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، صدابردار: نظام الدین کیایی، طراح چهره‌پردازی: فریور معیری، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیرتدارکات: فواد بوربور، عکاس: مرتضی اتابکی، تصویربردار پشت صحنه: علی اظهری و مجری طرح: رضا درمیشیان.

"آسمان محبوب" عنوان کار قبلی مهرجویی است که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته با بازی لیلا حاتمی، علی مصفا، مانی حقیقی، فریده سپاه منصور و ... به نمایش درآمد، ولی هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است. پخش این فیلم برعهده هدایت فیلم است.