680 شورای امر به معروف و نهی از منکر در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از شهدا و جانبازان امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و 440 نفر در سطح استان کردستان در شوراهای امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه بحث امر به معروف و نهی از منکر ریشه در عاشورای حسینی دارد، اظهار داشت: شعار تذکر لسانی وظیفه همگانی است و در جامعه اسلامی یکی از وظایف مهم و اصلی عموم مردم امربه معروف و نهی از منکر با زبان، رفتار و اخلاق خوب و مناسب است.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امربه‌ معروف‌ ونهی از منکر استان کردستان بیان کرد: همه مسلمانان وظیفه دارند در مقابل هرگونه انحراف در جامعه مقاومت کنند و برادران و خواهران دینی خود را از آن آگاه سازند و انتظار می رود که این مهم در کردستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دعوت مردم برای شرکت در انتخابات بهترین معروف است

حسن زاده دعوت مردم به حضور در انتخابات را از مهمترین معروفات در جامعه دانست و بیان کرد: تشویق، ترغیب و دعوت عموم مردم به شرکت گسترده در این انتخابات از مهمترین معروفات است و باید این وظیفه ملی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در کردستان به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد شبهه و فاصله بین مردم و مسئولان و همچنین بدبین کردن مردم از حاکمیت است، گفت: دشمنان از انتخابات به عنوان فرصت مغتنمی برای رسیدن به اهداف و توطئه های شوم خود استفاده می‌ کنند که مقابله با این توطئه ها و خنثی کردن آنها هوشیاری بیشتر مسئولان و عموم مردم را می‌ طلبد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: تاکید برهوشیاری و آگاهی بیشتر مدیران در مقابل توطئه‌ های دشمنان به عنوان کانون توجه بودن لازم و ضروری است.

حسن زاده اظهار داشت: نسبت به مسائلی که در جامعه اتفاق ‌می‌ افتد هیچ کسی‌ مصونیت ندارد و مقابله با هر رخداد و حادثه ‌ای، وظیفه‌ ای همگانی است.

حضور همه جانبه در صحنه ضامن اقتدار نظام اسلامی است

وی اعلام کرد: با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی امروزه توفیقات مناسبی در همه عرصه ‌ها به برکت وجود بسیجیان سلحشور حاصل شده است و همه ما موظف به دفاع از این موفقیت ها هستیم که حضور همه جانبه در صحنه برای دفاع از این توفیقات لازم و ضروری است.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امربه ‌معروف‌ ونهی از منکر کردستان گفت: در دوران حکومت طاغوت ایران کشور بسته ای بود و شاه کو‌چک ‌ترین اختیاری از خود نداشت ولی به همت و از خود گذشتگی مردم و رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری امروز کشور اسلامی ایران از هر نظر مستقل و خودکفا است.

حسن‌زاده به تهدیدات اخیر استکبار جهانی علیه کشورمان اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران کشور متجاوزی نیست ولی در مقابل هرگونه تهدید و تجاوزی با تمام توان ایستادگی می کند.

وی با بیان اینکه دشمن در عصر حاضر با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی قصد رسیدن به اهداف شوم خود را دارد، افزود: مسئولان نظام در صدر تهاجم دشمن قرار دارند لذا باید با آگاهی کامل در راستای خدمتگذاری بهتر به مردم فعالیت کنند چرا که خدمت به مردم بهترین فرصت برای خنثی کردن توطئه های دشمن است.

در ادامه این مراسم از تعدادی از ناصحان و ضابطان نمونه امر به معروف و نهی از منکر استان با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل و قدردانی شد.