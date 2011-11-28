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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

پرفسور کن سایره:

اجرای سه میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی در ایران قابل تحقق است

اجرای سه میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی در ایران قابل تحقق است

گرگان - خبرگزاری مهر: پژوهشگر برجسته و با سابقه موسسه سیمیت مکزیک توسعه و اجرای سه میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی در ایران را اقدامی ستودنی و قابل تحقق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور کن سایره در پیامی به هشتمین جلسه ستاد کشارزی حفاظتی در گلستان، عزم محکم وزارت جهاد کشاورزی را برای توسعه 3 میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی ( یک میلیون اراضی آبی و دو میلیون اراضی آبی) را در خلال 5 سال آینده ستودند و آنرا واقعی و قابل اجرا دانست.
 
وی بر ادامه برنامه کشاورزی حفاظتی با تکیه بر کار تیمی متشکل از همه دیسیپلین ها اعم از زراعت، گیاهپزشکی، اقتصاد، جامعه شناسان، مهندسان، تولید کنندگان ادوات و ماشین های خاک ورزی حفاظتی و از همه مهمتر مشارکت کشاورزان تاکید کرد.

پرفسور کن سایره خواهان بازدید متقابل محققن و کارشناسان ایرانی از پروژه های اجراشده سیمیت در مکزیک و همچنین کارشناسان و محققین سیمیت از پروژه های توسعه کشاورزی حفاظتی ایران شد.

این جلسه با حضور بیش از 30 تن از کارشناسان ناظر و مجری کشاورزی حفاظتی و سایر دست اندرکاران زراعت و ترویج سازمان برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از روند اجرای پروژه های الگویی و توسعه کشاورزی حفاظتی، جذب تسهیلات بانکی توسط مسئولان تولیدات گیاهی و کارشناسان مکانیزاسیون شهرستانهای استان گلستان ارایه شد.

کد مطلب 1471417

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