اجرای سه میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی در ایران قابل تحقق است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور کن سایره در پیامی به هشتمین جلسه ستاد کشارزی حفاظتی در گلستان، عزم محکم وزارت جهاد کشاورزی را برای توسعه 3 میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی ( یک میلیون اراضی آبی و دو میلیون اراضی آبی) را در خلال 5 سال آینده ستودند و آنرا واقعی و قابل اجرا دانست.



وی بر ادامه برنامه کشاورزی حفاظتی با تکیه بر کار تیمی متشکل از همه دیسیپلین ها اعم از زراعت، گیاهپزشکی، اقتصاد، جامعه شناسان، مهندسان، تولید کنندگان ادوات و ماشین های خاک ورزی حفاظتی و از همه مهمتر مشارکت کشاورزان تاکید کرد.

پرفسور کن سایره خواهان بازدید متقابل محققن و کارشناسان ایرانی از پروژه های اجراشده سیمیت در مکزیک و همچنین کارشناسان و محققین سیمیت از پروژه های توسعه کشاورزی حفاظتی ایران شد.

این جلسه با حضور بیش از 30 تن از کارشناسان ناظر و مجری کشاورزی حفاظتی و سایر دست اندرکاران زراعت و ترویج سازمان برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از روند اجرای پروژه های الگویی و توسعه کشاورزی حفاظتی، جذب تسهیلات بانکی توسط مسئولان تولیدات گیاهی و کارشناسان مکانیزاسیون شهرستانهای استان گلستان ارایه شد.