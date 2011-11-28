به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "جاودانگی" نوشته فرهاد طب نوری در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای از امروز هفتم آذر هر شب ساعت 20:45 روی آنتن می‌رود و تکرار آن نیز روز بعد 14:30 خواهد بود.

این مجموعه به زمانی می‌پردازد که محمد جواد تندگویان در بیست و نه سالگی به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود، اما پس از 38 روز از زمان تصدی وزارت به اسارت نیروهای بعثی عراق درمی‌آید. چند ماه پس از اسارت او هدی دخترش به دنیا می‌آید. سال‌ها می‌گذرد و هدی در انتظار بازگشتن پدر نادیده خویش است...

محمد متین اوجانی، کتانه افشار نژاد، حنانه شهشهانی، عزت الله جامعی، فرداد صفاخو، آزاده مهدی زاده، امیر مولوی، محمد الهی، مجید حاجی زاده، عباس رزیجی، میلاد موثقی، آرمان ضیایی مهر، آتوسا راستی، نوبر قنبریان، عباس موسوی و بابک قادری بازیگران این سریال هستند و علیرضا مظفری و عرفانه سرائی سرور نیز خردسالان حاضر در این مجموعه هستند.

دیگر عوامل این مجموعه تهیه شده در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماعبارتند از محقق: امیر حسین اکبری، موسیقی متن، شاعر و خواننده: مازیار فلاحی، مشاور فرهنگی: فیروز قاسمی،‌ مشاور هنری: قاسم جعفری، مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، صدابردار: بهروز عابدینی، طراح چهره پردازی: فرید کشن فلاح، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی دوست، تدوین :حمید سیفی، صدا گذار و میکس: سامان مجد وفایی، مدیران تولید: حسن اسدی، روح الله مهاجری، مدیر تدارکات: هاشم جعفری، مدیران برنامه‌ریزی: مجید کرباسیان، پیام حنفی، دستیاران کارگردان: امیر عزیزی، پوریا پوررحیم، مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری شهرزاد.