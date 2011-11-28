ساماندهی 3 هزار و 400 میلیارد تومان از مطالبات معوق

به گزارش خبرنگار مهر ارسلان فتحی پور در حاشیه پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی 3 هزار و 400 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها که به واسطه برخی مشکلات تولید بوجود آمده بود استمهال شده که این شامل 20 هزار پرونده است و امید می رود که این روند ادامه یافته و این بند از بودجه 90 کل کشور عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای بودجه سال 91 نیز موضوع استمهال بدهی واحدهای تولید کننده تمدید خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر انگلیس در رابطه با تحریم بانک مرکزی و حرکتهای بعدی آن در رابطه با مسائل تحریم نفتی تصریح کرد: مجلس با طرح دو فوریتی تصویب کرد که سفارت انگلیس به کارداری تنزل یابد و اگر انگلیس دست از این اقدامات نکشد با برخورد شدید تر مواجه می شود.

به گفته فتحی پور ایران هراسی از تحریم بانک مرکزی از سوی انگلیس و کانادا ندارد و با توجه به اینکه از اول انقلاب تا به حال تحریم هایی بر علیه ایران صورت گرفته ستاد تدابیر ویژه ای فعال شده و قوای سه گانه و بخش خصوصی نیز بر مصمم بودن موضع خود پافشاری دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا رفتن قیمت نفت در اثر طرح موضوع تحریم خرید نفت از ایران گفت: ما قرار است خود را از وابستگی به نفت رها کنیم.

وی اظهارداشت: هم اکنون آمریکا و اروپا با بحران مالی مواجه اند و موضوع وال استریت و حرکت ملت ها و مردم آمریکا بر علیه سرمایه داری روز به روز پررنگ تر می شود و آنها با بحران مالی و اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم می کنند.