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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

با حضور توکلی؛

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده ای از شورای عالی امنیت ملی در این دانشگاه برگزار می شود.

سینا توکلی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر،اعلام کرد: چهل و دومین سالگرد تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و گرامیداشت روز دانشجو روز سه شنبه 8 آذر ماه همزمان با اولین سالگرد شهادت دکتر شهریاری در تالار امام خمینی(ره) این دانشگاه برگزار می شود.

وی گفت: در این برنامه میزگردی با موضوع "حسین (ع) در جهان ایدئولوژی از دیدگاه دکتر علی شریعتی"  با حضور احسان شریعتی، دکتر مصباحیان، سارا شریعتی و پوران شریعت رضوی برگزار خواهد شد .
 
این فعال دانشجویی همچنین از حضور احمد توکلی در این میزگرد خبر داد و گفت: در ادامه برنامه ، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به همراه  نماینده ای از شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا می کنند و به ایراد سخنرانی می پردازند، البته قرار بود علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این میزگرد شرکت کند که حضور وی منتفی شد و نماینده ای از شورا در این برنامه دانشجویی شرکت می کند.
کد مطلب 1471423

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