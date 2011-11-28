گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

سینا توکلی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر،اعلام کرد: چهل و دومین سالگرد تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و گرامیداشت روز دانشجو روز سه شنبه 8 آذر ماه همزمان با اولین سالگرد شهادت دکتر شهریاری در تالار امام خمینی(ره) این دانشگاه برگزار می شود.

وی گفت: در این برنامه میزگردی با موضوع "حسین (ع) در جهان ایدئولوژی از دیدگاه دکتر علی شریعتی" با حضور احسان شریعتی، دکتر مصباحیان، سارا شریعتی و پوران شریعت رضوی برگزار خواهد شد .

این فعال دانشجویی همچنین از حضور احمد توکلی در این میزگرد خبر داد و گفت: در ادامه برنامه ، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به همراه نماینده ای از شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا می کنند و به ایراد سخنرانی می پردازند، البته قرار بود علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این میزگرد شرکت کند که حضور وی منتفی شد و نماینده ای از شورا در این برنامه دانشجویی شرکت می کند.