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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور/

برتری شیرجه‌روهای آذربایجان شرقی و مرکزی در پایان روز نخست

برتری شیرجه‌روهای آذربایجان شرقی و مرکزی در پایان روز نخست

نخستین روز مسابقات شیرجه قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با قهرمانی شیرجه روهای استان‌های آذربایجان شرقی و مرکزی در تخته یک متر فنر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که با حضور 10 تیم همدان، مرکزی، تهران، فارس، اصفهان، گیلان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، قزوین و خراسان  به مدت چهار روز به میزبانی تهران آغاز شده در ماده یک متر تخته فنر این نتایج به دست آمد:

رده سنی نوجوانان (12 و 13 سال): 1- حسام صمدی از آذربایجان شرقی، 2- حامد بزمی از تهران و 3- سپهرکسانقی از آذربایجان شرقی

رده سنی جوانان (14 و 15 سال):1 - امیر حسین مدبری از مرکزی، 2- سینا انگوتی از تهران و 3- علیرضا میلادی از مرکزی

رده سنی جوانان (16 و 17 و 18 سال): 1-علی شکول از آذربایجان شرقی، 2- حمید کریمی از تهران و 3- مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی

رده سنی عموم (18سال به بالا):1- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی، 2- فرهاد افسری از آذربایجان شرقی و 3- حمید رساری خانی از فارس

این مسابقات فردا دوشنبه با برگزاری ماده 3 متر تخته فنر پیگیری می شود.

کد مطلب 1471425

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