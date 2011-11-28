به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که با حضور 10 تیم همدان، مرکزی، تهران، فارس، اصفهان، گیلان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، قزوین و خراسان به مدت چهار روز به میزبانی تهران آغاز شده در ماده یک متر تخته فنر این نتایج به دست آمد:

رده سنی نوجوانان (12 و 13 سال): 1- حسام صمدی از آذربایجان شرقی، 2- حامد بزمی از تهران و 3- سپهرکسانقی از آذربایجان شرقی

رده سنی جوانان (14 و 15 سال):1 - امیر حسین مدبری از مرکزی، 2- سینا انگوتی از تهران و 3- علیرضا میلادی از مرکزی

رده سنی جوانان (16 و 17 و 18 سال): 1-علی شکول از آذربایجان شرقی، 2- حمید کریمی از تهران و 3- مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی

رده سنی عموم (18سال به بالا):1- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی، 2- فرهاد افسری از آذربایجان شرقی و 3- حمید رساری خانی از فارس

این مسابقات فردا دوشنبه با برگزاری ماده 3 متر تخته فنر پیگیری می شود.