در سومین هفته از ماه نوامبر جاری همچنان انقلاب در بحرین نفس می کشد و تحرکات مردمی با وجود مواضع سیاسی و اعلام نتایج کمیته نمایشی حقیقت یاب ادامه دارد.

البته برخی جریانهای سیاسی گزارش اخیر صادره از سوی کمیته حقیقت یاب بحرین را فرصت مناسبی برای تاکید بر مردمی و ملی بودن انقلاب و عدم ارتباط آن به خارج از کشور دانستند. همچنین این جریانها گزارش اخیر را برای رهایی از سرکوب چهار دهه گذشته رژیم آل خلیفه در بحرین مناسب ارزیابی می کنند.

تشکلهای سیاسی با اشاره به گزارش نهایی کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین تاکید دارند که این گزارش به خوبی نشان داد که خواسته های مردم بحرین ملی گرایانه بود و از مطالبات واقعی در زمینه دموکراسی، برابری و زندگی آزاد و با کرامت سرچشمه می گیرد.

پس از تحولات اخیر جریانهای سیاسی و مردمی بحرین با اشاره به تجاوزاتی که نیروهای امنیتی و نظامی رژیم آل خلیفه علیه مردم انجام داده اند، خواستار کناره گیری فوری دولت فعلی و تشکیل دولتی جدید هستند.

در همین راستا جمعیت الوفاق بحرین درواکنش به صدور گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین خواستار کناره گیری دولت شدند تا مقدمات گفتگوی منطقی میان رژیم و مخالفان ایجاد شود. این در حالی است که نخست وزیر بحرین گزارش اخیر را تنها در حد وقوع اشتباه از سوی تعدادی از نیروهای امنیتی تقلیل داد و خاطرنشان کرد که این گزارش دولت موسسات امنیتی را محکوم ننموده است.

به گزارش العالم در آخرین تحولات رخ داده در منامه روز گذشته "خلیفه بن سلمان" نخست وزیر بحرین به دیدار مقامات وزارت کشور رفت. از سوی دیگر شهرها و روستاهای بحرین نیز همچنان شاهد اعتراضاتی علیه رژیم آل خلیفه بحرین و مزدوران سعودی که در این کشور حضور دارند است.

از سوی دیگر برخورد با معترضان علیه رژیم آل خلیفه همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی بدون توجه به گزارش اخیر به سیاست سرکوب شدید ادامه می دهند.

در این میان اکثریت جریانهای مردمی بر خلاف برخی جریانها همچون الوفاق که به گفتگو با رژیم آل خلیفه قائل هستند، هرگز زیر بار گفتگو با این رژیم اقلیتی نمی روند و در جریان اعتراضات اخیر همچنان خواستار سرنگونی آل خلیفه از قدرت هستند.