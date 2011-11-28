ایران می تواند احکام زیادی در موضوع سلاح شیمیایی علیه آمریکا بگیرد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس پیمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در لاهه هلند و امتناع آمریکا از عمل کردن به این معاهده گفت: آمریکا به دلیل امتناع از پذیرش این کنوانسیون در افکار عمومی دنیا محکوم است.

وی افزود: همه اعضای کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی اذعان دارند که آمریکا یکی از ناقضین اصلی این کنوانسیون است و به هیچ وجه حاضر نیست این پیمان را امضا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: علی رغم ادعاهای آمریکا در خصوص حقوق بشر، این کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی است و در هر جایی که آمریکا احساس می کند منافع غیر انسانی اش به خطر می افتد به هیچ وجه حاضر نیست به این گونه پیمان ها بپیوندد.

دهقان با بیان اینکه مجموعه دولت و دیپلماتهای ایران در لاهه در زمینه پیمان منع سلاحهای شیمیایی فعال هستند گفت: مسئولان ایران در لاهه کاملا به موضوع مشرف هستند و حتی بخشی از مسئولیت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی متعلق به نیروهای ایرانی است.

نماینده مردم طرقبه و چناران خاطرنشان کرد: رفتار صادقانه و پیگیر نیروهای ایرانی در لاهه موجب شده تا تناقض های آمریکا برای دیگر کشورها آشکار شود البته با وجود همه خسارت هایی که ایران از سلاح های شیمیایی دیده است نتوانستیم آمریکا را مورد تعقیب قرار دهیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه آمریکا و آلمان بزرگترین تامین کننده سلاح های شیمیایی عراق در جنگ تحمیلی بودند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و بنیاد شهید باید در زمینه احقاق حقوق جانبازان کشورمان با هم همکاری کنند.

دهقان با تاکید بر اینکه ایران هنوز می تواند حکم های زیادی در موضوع سلاحهای شیمیایی علیه آمریکا بگیرد گفت: باید به دنیا ثابت کنیم که چه مقدار جنایت در زمینه سلاحهای شیمیایی علیه ملت ایران صورت گرفته است.

