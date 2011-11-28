تصادف در محوطه دانشگاه جان دانشجوی دانشگاه آزاد پیشوا را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 8 و 40 دقیقه صبح امروز با شروع ساعت کاری دانشگاه و با ورود دانشجویان به محوطه دانشگاه، همه چیز طبق روال عادی ادامه داشت تا اینکه دانشجویان متوجه صدای برخورد اتوبوس و ترمز شدید آن در میان محوطه دانشگاه شدند.

این حادثه پس از برخورد یک دستگاه اتوبوس سرویس دانشگاه که در حال دور زدن بود، با آزاده عطاء اللهی متولد 1362 و دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا رخ داد و این اتوبوس پس از عبور چرخهای جلو اتوبوس از روی این دانشجو متوقف شد.

با توجه به حضور دانشجویان عضو پایگاه هلال احمر و اعضای بسیج دانشجویی این واحد دانشگاهی در محل حادثه، مراحل امداد رسانی به سرعت آغاز شد، اما به دلیل اینکه دانشجوی جوان در زیر چرخ عقب اتوبوس گیر کرده بود، کار چندانی از دست کسی بر نمی آمد.

پس از مشاهده وضعیت فوق تمامی نیروهای کادر اداری و حراست دانشگاه با حضور در محل حادثه، ضمن پراکنده کردن دانشجویان و هشدار به حفظ فاصله ایمنی برای رسیدن اکسیژن به مصدوم حادثه، ادامه مراحل امداد رسانی به دانشجوی در حال اغما را انجام دادند.

در همین حال، حدود هفت دقیقه پس از حادثه، آمبولانس مرکز فوریتهای امدادی شهرستان پیشوا، مأموران آتش نشانی و اندکی بعد، مأموران نیروی انتظامی در داخل محوطه دانشگاه و محل حادثه حاضر شده و با تلاش فراوان و انجام مراحل تخصصی امدادرسانی، ابتدا با تنفس مصنوعی و عملیات احیا، دانشجوی مصدوم را از زیر اتوبوس خارج کردند و پس از انجام مجدد مراحل احیا و تنفس با ماسک، وی را که دیگر نبضی در بدن نداشت، به سوی نزدیکترین بیمارستان انتقال دادند.

با توجه به شدت ضربه و عبور اتوبوس از روی این دانشجوی جوان، وی اندکی پس از ورود به بیمارستان به علت شکستگی استخوان، جراحات داخلی و همچنین مختل شدن سیستم تنفسی، فوت کرد.

یکی از امدادگران که در صحنه حاضر بود، به خبرنگار مهر گفت: مرحومه آزاده عطاءاللهی به دلیل شدت جراحات وارده، قبل از خروج از زیر اتوبوس و انتقال به بیمارستان، در دم از دنیا رفته است.

مدتی قبل نیز عده ای از دانشجویان به نحوه عبور و مرور سرویسهای اداری و اتوبوسهای مسافربر در داخل دانشگاه و عدم رعایت سرعت مطمئنه توسط آنها، به مدیران دانشگاه هشدار داده بودند، اما تا لحظه فوت این دانشجو، هیچ ترتیب اثری داده نشده است.