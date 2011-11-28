خط ارتباط با مشتری رجاء در تهران به 1539 تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت رجاء با اعلام این خبر افزود: شهروندان گرامی در تهران از روز دوشنبه 7 آذر ماه 1390 برای کسب اطلاعات مربوط به سفر با قطار می‌توانند با شماره 1539 تماس حاصل کنند.



با تغییر شماره تلفن خط ارتباط با مشتری شرکت قطارهای مسافری رجاء در تهران از 139 به 1539، تغییری در ارائه خدمات‌دهی به هموطنان صورت نمی‌گیرد.



روابط عمومی رجاء اعلام کرد: بعد از تغییر خط ارتباط با مشتری این شرکت در تهران، شماره مذکور در سایر نمایندگی‌های رجاء در استان‌های کشور نیز به مرور به 1539 تغییر پیدا کرده که اطلاع‌رسانی آن از طریق هر نمایندگی انجام می‌شود.



واحد ارتباط با مشتری شرکت قطارهای مسافری رجاء هر گونه اطلاعات مربوط به ساعت ورود و خروج قطارها، توقف‌های طول خط، وضعیت سیر قطارهای مسافری، نام ایستگاه‌های بین راهی، اطلاع رسانی پیرامون کیفیت، سازمان و بهای بلیت قطارهای مسافری، موجودی بلیت و ارائه لیست مراکز فروش بلیت قطار بر اساس نزدیکی به محل اقامت یا کار با ارائه نشانی و شماره تلفن، به هموطنان گرامی ارائه می‌دهد.



این واحد همچنین اطلاع رسانی پیرامون قطارهایی که بنا به دلایلی وفق مقررات مشمول پرداخت خسارت شده‌اند، تشریح و ارائه توضیحات لازم پیرامون رویه و مقررات جاری شرکت متبوعه، دریافت پیشنهادها، انتقاد‌ها و شکایات مردمی و ارائه پاسخ‌ لازم به تماس گیرندگان بعد از طی مراحل رسیدگی را انجام می‌دهد.



پاسخ‌گویی در واحد ارتباط با مشتری شرکت قطارهای مسافری رجاء ( 1539 ) بر اساس اطلاعات دریافتی از واحدهای شرکت بوده و همچنین اطلاعات مربوط به پیش‌فروش‌ها و برنامه حرکت قطارهای مسافری کشور نیز مطابق با اطلاعات اخذ شده از سوی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است.