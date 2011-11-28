کربلا جریانی برای مقابله با باطل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین با اشاره به فعالیت 25 هیئت مذهبی عزاداری در ایام ماههای محرم و صفر در شهرستان قصرشیرین گفت: از مجموع هیئتهای عزاداری 14 هیئت شهری و 11 هیئت نیز در روستاهای قصرشیرین فعالیت داشته و مراسم سوگواری سالار شهیدان را در این ایام برگزار می کنند.

فرماندار قصرشیرین با تسلیت ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) تصریح کرد: 50 سال بعد از فوت پیامبر (ص) غاصبان امامت، سلطنت را جایگزین نبوت کردند و یزید ملعون را جایگزین نبی مکرم اسلام کردند و سرنوشت اسلام به دست یزید که زشت ترین واژه ها عاجز از توصیف چهره کریه او بود، افتاد.

پروین افزود: امام حسین (ع) هدف از قیام خود را احیای فرهنگ ناب اسلامی اعلام کرد، بنابراین رهروان او باید با تاسی از آن امام همام فرهنگ معنویت را در عزاداریها گسترش دهند.

وی گفت: هر جریان ارزشمند و خوبی که شکل می گیرد دارای آفاتی است که اگر شناخته نشود موجب کاهش اثر بخشی آن جریان و ایجاد انحراف یا تحریف محتوا می شود، پس در آسیب شناسی هیئتهای مذهبی غلبه احساسات، ظاهر سازی و سطحی نگری در مجالس عزاداری و عدم توجه به معارف و پیام های عاشورا و افراط در برپایی عزاداریها مواردی هستند، که باید با آنها مقابله شود.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: بعضی از هیئتها برای جذب بیشتر مخاطب دست به ابتکاراتی می زنند که نتایج مثبتی ندارد که ورود ابزار و آلات موسیقی، علم ها و بیرقهای پرهزینه، ایجاد رقابت کاذب در میان جوانان، فقدان حضور قرآن در هیئت و عدم رعایت حقوق دیگران از این موارد است.

پروین گفت: مکتب شیعه اکنون در شرایط حساسی قرار دارد دشمنان با تمام تلاش سعی در تحریف عقاید شیعه دارند لذا باید متولیان امور عزاداریها با شناخت کافی در این عرصه فعالیت کنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه شئونات مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان باید حفظ شود، گفت: کربلا یک حادثه نبود بلکه جریانی برای مقابله با باطل بود و این جریان همواره ادامه دارد، علل و انگیزه قیام، اهداف والای قیام که مبارزه با ظلم و خودکامگی و مبارزه با انحراف بود باید در طول ایام محرم برای مردم تبیین شود.