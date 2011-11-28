طرفدار همه تیمهای تبریزی هستم/ 9 سال است گل نزده ام!

شهاب عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فوتبال تبریز از پتانسیل بالایی برای رسیدن به موفقیت و حضور در رقابتهای بین المللی برخوردار است، اظهار داشت: من یکی از علاقه مندان به فوتبال هستم و در این بین تعصب خاصی به تیمهای تبریزی دارم و هر بازی که یک طرف آن تیمی از تبریز باشد، حتما سعی می کنم آنرا تماشا کنم.

وی افزود: همیشه اگر فرصت داشته باشم، به استادیوم می روم تا مسابقه تیمهای تبریزی را از نزدیک تماشا کنم اما بیشتر زمانی می توانم به ورزشگاه بروم که زیاد شلوغ نباشد و راحت بتوانم وارد استادیوم شوم.

عباسی که بخشی از برنامه خنده بازار را اختصاص به اجرای طنز برنامه ای فوتبالی داده است، با بیان اینکه بهتر از امیر قلعه نویی هیچ مربی ای نمی توانست به درد تیم تراکتورسازی تبریز در این مقطع بخورد، یادآور شد: با رفتن آقای کمالوند از تراکتورسازی، چند بازیکن این تیم هم جدا شدند و آقای قلعه نویی مجبور بود که نفراتی را به تیم اضافه کند و همین باعث شد تا برای هماهنگی بازیکنان با یکدیگر نیاز به زمان باشد. از سویی مصدومیت و تنبیه انضباطی چند بازیکن نیز سبب شد تا دست کادر فنی برای اعمال تاکتیکها و تفکرات فنی در مسابقات این تیم بسته بماند.

وی ادامه داد: به نظر من حتی اگر "کارلوس کی روش" هم مربی تراکتورسازی می بود، مشکل ناهماهنگی بازیکنان را داشت و از اینرو من از هواداران این تیم می خواهم که حوصله بیشتری داشته باشند چون در نیم فصل دوم تراکتورسازی تقویت شده و نتایج بهتری خواهد گرفت.

این بازیگر و کارگردان برنامه های تلویزیونی که با ورزش بیگانه نیست، در ادامه به حواشی موجود در کنار ورزش و هنر اشاره کرد و گفت: حاشیه چیزی است که در ورزش و کارهای هنری و تلویزیون و ... وجود دارد اما این را هم باید بگویم که حاشیه فوتبال با توجه به علاقه وافر مردم تبریز به تیمهایشان، در فوتبال این شهر بیشتر است.

وی در خصوص فعالیت خود در تیم فوتبال هنرمندان خاطرنشان کرد: من حدود 9 سال است که در تیمهای فوتسال و فوتبال هنرمندان حضور دارم و در پست مهاجم بازی می کنم اما تا بحال نتوانسته ام هیچ گلی بزنم، چون دلم نمی آید که دروازه بان تیم حریف را ناراحت کنم!

عباسی که حالتهایی از اجرای برنامه طنز خنده بازار را داشت، افزود: البته من چندی پیش که با تیم هنرمندان لهستان بازی خیریه داشتیم، یک حرکت تکنیکی انجام دادم و یک لایی به بازیکن حریف زدم!

وی در خصوص آخرین وضعیت ساخت برنامه طنز خنده بازار عنوان کرد: فعلا هیچ برنامه ای برای ضبط نداریم و ساخت دور جدید خنده بازار پس از ماه صفر با حضور عوامل برنامه آغاز خواهد شد.

این چهره هنری محبوب، یکی از تماشاگران دیدار روز یکشنبه تیمهای ماشین سازی تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازیهای جام حذفی فوتبال کشور بود و اتفاقا در بدو ورود وی به جایگاه، تیم تبریزی توانست دروازه حریف را باز کند تا پا قدمی شهاب عباسی و پیمان فرنود (یکی دیگر از هنرمندان تبریز) برای ماشین سازان خوش باشد.

