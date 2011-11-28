اوباما در لاهور خاکستر شد/ پرچم پاکستان در کنسولگری آمریکا به احتزار درآمد

روز گذشته شهرهای مختلف پاکستان شاهد برگزاری تظاهرات های گسترده علیه اقدامات آمریکا بویژه حمله بالگردهای ناتو به پاسگاه های مرزی این کشور و کشته شدن 28 نظامی بود.

بیشترین اعتراضات دیروز پاکستان در شهر کراچی گزارش شده است. کراچی به دلیل آنکه نقطه اصلی در بارگیری و تخلیه محموله های ارسالی برای نظامیان ناتو در افغانستان است همواره شاهد تظاهرات های ضد آمریکایی بوده، اما تظاهرات روز گذشته گسترده تر از اعتراضات قبلی بود و مردم در شعارهای خود خواستار قطع همکاری پاکستان با آمریکا و ناتو بویژه قطع مسیر ارسال تجهیزات به افغانستان از طریق کشورشان شدند.

تظاهرات های روز گذشته از سوی احزاب مخالف دولت و همچنین جمعیت ها و گروهای اسلامی مختلف پاکستان ترتیب داده شده بود.

"مرگ بر آمریکا" بیشترین شعاری بود که دیروز بر زبان مردم خشمگین پاکستان جاری شد. روز گذشته کنسولگری آمریکا در شهرهای مختلف پاکستان با هجوم مردم این کشور مواجه شد و پلیس ضد شورش پاکستان نیز تلاش زیادی را برای دور کردن مردم از اطراف ساختمان های کنسولگری آمریکا به خرج داد.

در همین رابطه روز گذشته مردم خشمگین پاکستان در شهر کراچی اقدام به نصب پرچم کشورشان بر فراز دیوارهای کنسولگری آمریکا در این شهر کردند.

به گزارش رویترز، دیروز یکشنبه هزار نفر از مردم شهر کراچی با تجمع در مقابل کنسولگری آمریکا خشم خود را از کشته شدن 28 نظامی پاکستانی در حمله بالگردهای ناتو ابراز داشتند.

اما نصب پرچم بر فراز دیوارهای کنسولگری آمریکا تنها اعتراض مردم پاکستان نبود بلکه در کراچی و چند شهر دیگر مردم خشمگین اقدام به آتش کشیدن آدمک "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا کردند.

بر اساس این گزارش، یکی از احزاب سیاسی که در تظاهرات های روز گذشته پاکستان حضور چشمگیری داشت حزب "مسلیم لیگ" شاخه نواز به رهبری "نواز شریف" نخست وزیر اسبق این کشور بود.

این حزب در ابتدا از همپیمانان دولت بود و در کابینه نیز حضور داشت اما با گسترش اختلافات میان حزب مردم ( حزب حاکم ) و مسلم لیگ، این حزب از ائتلاف با دولت خارج و تبدیل به مخالف شد.

اعضا و هواداران این حزب در تظاهرات دیروز از جمله افرادی بودند که اقدام به آتش زدن پرچم آمریکا و همچنین آدمک اوباما کردند.

آتش زدن پرچم آمریکا در شهرهای لاهور و اسلام آباد پاکستان نیز گزارش شده و مردم این دو شهر نیز تظاهرات هایی را در اعترض به حمله بالگردهای ناتو و کشته شدن نظامیان پاکستانی انجام دادند.

مردم پاکستان از مدتها قبل و به دلیل حملات متعدد هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله نشین کشورشان معترض هستند اما اقدام روز شنبه بالگردهای ناتو در حمله به پاسگاه های مرزی موردی بوده که به شدت خشم مردم و مقامات پاکستانی را برانگیخته است.

اما تحولات روز گذشته پاکستان یک نکته مهم دیگر نیز داشت و آن پیوستن "شاه محمود قریشی" وزیر خارجه سابق پاکستان به صف مخالفان دولت و همکاری های این کشور با آمریکا بود.

در خبرهای پاکستان آمده که شاه محمود قریشی با "عمران خان" رهبر حزب "تحریک انصاف" ( جنبشی برای حزب عدالت) ائتلاف کرده و از این پس قریشی نیز به عنوان یکی از چهره های مخالف دولت "یوسف رضا گیلانی" شناخته خواهد شد.

شاه محمود قریشی

پیوستن قریشی به عمران خان تبعات زیادی برای دولت پاکستان دارد چون عمران خان بطور خاص مخالف انجام عملیاتهایی است که توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک پاکستان انجام می شوند. به اعتقاد وی دلیل اصلی فعالیت طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی در داخل پاکستان ارتباط نزدیک اسلام آباد با واشنگتن و ادامه آن است.