ارومیه قهرمان مسابقات جودو جام سرداران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین و آخرین روز از این مسابقات که عصر روز یکشنبه پایان یافت ورزشکاران چهار وزن دوم با هم به رقابت پرداختند که در بایان تیم ارومیه با کسب پنج نشان طلا، یک نقره ، دو برنز و یک مقام پنجمی در جایگاه نخست ایستاد .

تیم گرجستان با دو طلا، سه برنز و یک مقام پنجمی دوم شد و تیم جمهوری آذربایجان نیز با یک طلا، یک نقره و دو مقام پنجمی بر سکوی سوم ایستاد .