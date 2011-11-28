ارومیه قهرمان مسابقات جودو جام سرداران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین و آخرین روز از این مسابقات که عصر روز یکشنبه پایان یافت ورزشکاران چهار وزن دوم با هم به رقابت پرداختند که در بایان تیم ارومیه با کسب پنج نشان طلا، یک نقره ، دو برنز و یک مقام پنجمی در جایگاه نخست ایستاد.
تیم گرجستان با دو طلا، سه برنز و یک مقام پنجمی دوم شد و تیم جمهوری آذربایجان نیز با یک طلا، یک نقره و دو مقام پنجمی بر سکوی سوم ایستاد.
هفتمین دوره مسابقات جودو جام سرداران آذربایجان غربی از صبح شنبه پنجم آذرماه در دو بخش زنان و مردان با حضور 165 جودوکار در قالب 16 تیم خارجی از کشورهای گرجستان، ارمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه و 16 تیم داخلی از استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و ارومیه آغاز و عصر دیروز با قهرمانی تیم ارومیه در دو بخش آقایان و بانوان به کار خود بایان داد.
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