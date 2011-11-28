تنها پل با تزئینات آجری ایران در گلستان ساماندهی می شود

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تخصیص این اعتبار کار ساماندهی این پل تاریخی اجرا می شود.

وی به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان اشاره کرد گفت: بیش از 99.76 درصد خانوارهای شهرستان سرشماری شدند.

فرماندار آق قلا همکاری و مشارکت مردم را در این طرح مهم بسیار مطلوب و رضایتبخش دانست.

کر پیگیری طرح های مصوب ریاست جمهرری و طرح های نیمه کاره را از جمله مهمترین اولویتهای کاری در شهرستان برشمرد.

به گزارش مهر، پل تاریخی آق قلا به شماره ثبت ملی 919 با قدمتی 700 ساله، تنها پل دارای "تزئینات آجرکاری برآمده" ایران بوده که دردوره صفویه برروی رودخانه گرگانرود ساخته شده است..

این پل، به طول آن 35 متر، عرض آن 4 متر و ارتفاع آن و 10 متر از سطح آب، دارای پنج چشمه با ساختمان قدیمی است و تعمیرات جدیدی نیز در آن شده است.

مصالح اصلی پل، آجر و ملات گچ و آهک بوده و در تعمیرات دوره اخیر، از سیمان و مصالح جدید نیز در آن استفاده شده است.



این پل دارای چهار دهانه با طاق جناغی و پایه‌هایی مستحکم است، پایه‌های پل در جهت خاوری (مخالف جریان آب) برای شکستن فشار آب به صورت مثلثی (موج شکن) شکل گرفته است.

همچنین در جهت باختری (موافق جریان آب) به صورت نیم دایره است و موج شکنهای پل که اندازه هر یک از اضلاع مثلثی آن به 3.45 متر می‌رسد، در دوره اخیر با سیمان اندود شده است.

بخش نیم دایره پایه‌ها در نمای باختری، علاوه بر اینکه به عنوان پشتیبان بدنه پل است، با تمهیدات در نظر گرفته شده و آجر کاری زیبا، به صورت عامل تزئینی درآمده است.