چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل با حضور حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور صبح امروز دوشنبه در سالن شهید حاج رضوان مرکز بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم جعفری رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما طی سخنانی با بیان اینکه باید آمادگی لازم را برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان انقلاب اسلامی داشته باشیم ، گفت: آمادگی شرط عقل است و به معنای ترس و وحشت نیست.

وی افزود: پدافند غیر عامل یعنی مجموعه عواملی که دشمن را از تهدید و تهاجم بازدارد و اگر تهدیدی متوجه شد حداقل خسارت را ببینید.

جعفری با بیان اینکه امروز جمعبندی دشمن این است که قادر به حمله به جمهوری اسلامی ایران نیست افزود: هر عنصری که دشمن را در فکر تهاجم بازدارند پدافند غیر عامل به حساب می آید.

وی تصریح کرد: امروز بسیج هوشمندانه این معجزه امام ره و بازوی قدرتمند رهبری در میدان همه تهدیدها و توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرده است.

رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما درپایان ابراز امیدواری کرد که بسیج وظیفه خود را در پدافند غیر عامل نیز انجام دهد.