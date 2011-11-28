تولید سالانه بیش از 170 تن توت فرنگی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری در حاشیه بازدید از یک واحد گلخانه ای تولید توت فرنگی، با اشاره به تولید سالانه بیش از 170 تن توت فرنگی در این واحد گفت: این واحد با صرف هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال و با فضای گلخانه ای به وسعت چهار هزار متر مربع، در روستای کند رود از توابع شهرستان تبریز فعالیت می کند.

وی میزان بوته های توت فرنگی کاشته شده در این گلخانه را 60 هزار بوته اعلام کرد و افزود: محصول تولیدی این واحد پس از درجه بندی به قیمت درجه یک 100 تا 120هزار ریال، درجه دو 60 تا 80 هزار ریال و درجه سه 40 تا 50 هزار ریال به بازار مصرف عرضه می شود.

اسکندری سیستم این گلخانه را از نوع هیدرو پونیک، به روش آبیاری قطره ای، گرمایش گازی و پوشش نایلونی ذکر کرده و گفت: محصولات تولیدی این واحد، علاوه بر پوشش بازارهای داخلی استان، در استانهای اردبیل و تهران نیز عرضه می شود.

مدیر باغبانی سازمان میزان اشتغال زایی دایم این واحد تولیدی را 12 نفر اعلام کرده و افزود: دو کارشناس فنی و یک کارشناس گیاه پزشکی کنترل نحوه تولید محصول را در مراحل مختلف بر عهده دارند.

اسکندری همچنین اضافه کرد: محصول تولیدی این گلخانه ای، بخشی از نیاز بازار به میوه غیر فصلی وارداتی استان آذربایجان شرقی را از سایر مناطق مرتفع می سازد.

