  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

تولید سالانه بیش از 170 تن توت فرنگی در تبریز

تولید سالانه بیش از 170 تن توت فرنگی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید بیش از 170 تن توت فرنگی، به روش هیدرو پونیک طی سالجاری در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری در حاشیه بازدید از یک واحد گلخانه ای تولید توت فرنگی، با اشاره به تولید سالانه بیش از 170 تن توت فرنگی در این واحد گفت: این واحد با صرف هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال و با فضای گلخانه ای به وسعت چهار هزار متر مربع، در روستای کند رود از توابع شهرستان تبریز فعالیت می کند.

وی میزان بوته های توت فرنگی کاشته شده در این گلخانه را 60 هزار بوته اعلام کرد و افزود: محصول تولیدی این واحد پس از درجه بندی به قیمت درجه یک 100 تا 120هزار ریال، درجه دو 60 تا 80 هزار ریال و درجه سه 40 تا 50 هزار ریال به بازار مصرف عرضه می شود.

اسکندری سیستم این گلخانه را از نوع هیدرو پونیک، به روش آبیاری قطره ای، گرمایش گازی و پوشش نایلونی ذکر کرده و گفت: محصولات تولیدی این واحد، علاوه بر پوشش بازارهای داخلی استان، در استانهای اردبیل و تهران نیز عرضه می شود.

مدیر باغبانی سازمان میزان اشتغال زایی دایم این واحد تولیدی را 12 نفر اعلام کرده و افزود: دو کارشناس فنی و یک کارشناس گیاه پزشکی کنترل نحوه تولید محصول را در مراحل مختلف بر عهده دارند.

اسکندری همچنین اضافه کرد: محصول تولیدی این گلخانه ای، بخشی از نیاز بازار به میوه غیر فصلی وارداتی استان آذربایجان شرقی را از سایر مناطق مرتفع می سازد. 
 

کد مطلب 1471447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها