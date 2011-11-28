به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گردش علمی در غار مرگبار» نوشته کیت مکمولان با ترجمه فرزانه مهری از سری کتابهای «مدرسه نابودکنندگان اژدها» به همت انتشارات آفرینگان منتشر شد.
این کتاب ادامه ماجراهای ویگلاف در مدرسه نابودکنندگان اژدهاست. او پس از کشتن دو اژدها حالا دیگر کم کم به یک قهرمان تبدیل میشود و نگاه همشاگردیها و مدیر مدرسه به او تغییر کرده است؛ گرچه هنوز مدیر مدرسه از دست او عصبانی است چون او نتوانسته طلا به دست آورد.
در بخشی از داستان میخوانیم: مدیر مدرسه لبخند زد و دندان طلایش زیر نور مشعلها درخشید و گفت: خب همانطور که میدانید ویگلاف تاکنون دو تا اژدها کشته است.
نفس ویگلاف بند آمد. باورش نمیشد. آیا مردرد بالاخره تصمیم گرفته بود که از او به عنوان قهرمان قدردانی کند؟
مردرد ادامه داد: ولی به من بگویید پسرها! آیا ویگلاف یک مثقال طلا هم برای من آورده است؟
ویگلاف خودش را روی نیمکت جمع کرد. باید حدس میزد. مردرد دوباره میخواست او را مسخره کند...»
در سومین جلد از «مدرسه نابودکنندگان اژدها»، بچههای مدرسه سر از یک غار ترسناک درمیآوردند و باید دید چه ماجراهایی برایشان اتفاق میافتد.
مری پاپ آزبورن نویسنده داستانهای کودکان درباره این داستان میگوید: جنگل تاریکیها جای چندان مناسبی برای گردش علمی نیست اما اژدها سیتا طلاهایش را در آنجا پنهان کرده است. پس ویگلاف و دیگر شاگردان مدرسه باید به آنجا بروند حتی اگر مجبور باشند با خطرات زیادی روبه رو شوند....
«گردش علمی در غار مرگبار» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2هزار و دویست تومان منتشر شده است.
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