شعارهای داورزنی به واقعیت تبدیل شده است/ گذشته والیبال را فراموش نکنیم

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر به شعار معروف رئیس فدراسیون والیبال اشاره کرد و اظهار داشت: "ما می توانیم اگر خودمان بخواهیم" شعار معروفی استه که داورزنی آن را در اولین صفحه دفترچه کارهایش و حتی روی تخته دفتر محل کارش نوشته است.

وی افزود: پیروزی برابر ژاپن، لهستان، آرژانتین و مصر که زمانی در رویاهای والیبال ایران هم قابل دسترس نبود خروجی باور و اعتماد به این شعار و حرکت در راستای آن است.

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند با بیان اینکه با نتایج به دست آمده تا به این مرحله از مسابقات جام جهانی تب والیبال در ایران داغ شده است، خاطر نشان کرد: اینکه والیبال ایران در کنار تیم‌های بزرگ دنیا قرار گرفته و در سرویس، دریافت، دفاع و ... با استانداردهای جهانی برابری می کند یا به آنها نزدیک شده است نتیجه با برنامه و علمی کار کردن است.

کارخانه با تاکید بر اینکه تیم ملی والیبال با رسیدن به این مرحله راه پسرفت و عقب گردی برای خود باقی نگذاشته است، یادآور شد که این تیم برای ادامه حرکت در این مسیر نیازمند توجه و اعتماد بیشتر مسئولان ورزش است.

مربی والیبال ایران ضمن تاکید بر اینکه نباید گذشته والیبال ایران فراموش شود، گفت: زمانی باید به تیم‌های پایه توجه می شد که این کار انجام شد و نتیجه آن را در تیم ملی امروز می بینیم. مربیان زیادی زحمت کشیدند تا درخت والیبال به بار نشست و حالا همه باید از محصول آن استفاده کنند باید کینه‌ها و سوء ظن‌ها را کنار گذاشت چون والیبال حالا به اتحاد و همدلی بیشتری نیاز دارد تا بتواند موج مثبت ایجاد شده را حفظ کند.

کارخانه به دو دیدار اخیر تیم ملی والیبال اشاره کرد و اظهار داشت: تا همین دو سال پیش مقابل مصر با ترس و لرز بازی می کردیم اما حالا با امتیازات بالا این تیم را شکست دادیم. مقابل آمریکا هم اگر شکست خوردیم به این دلیل بود که به اصطلاح بازی ما به این تیم نخورد. آمریکا قهرمان سه دوره المپیک است این تیم خیلی خوب سرویس زد و دفاع کرد.

مصطفی کارخانه در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز امیدواری نسبت به کسب سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال گفت که از نظر من این تیم خیلی المپیکی است.