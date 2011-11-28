عزاداران خراسان رضوی با چهار سردار شهید تجدید پیمان می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خزاعی اظهارکرد: این مراسم هر سال با هدف الگو سازی سرداران شهید در جامعه و تجدید پیمان با آرمان های آنها برگزار می شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته حدود دو هزار نفر در این مراسم حضور یافته اند که پیش بینی می شود امسال نیز همین حدود در این مراسم شرکت کنند.

دبیرکل خادمین الشهدا خراسان رضوی افزود: هرسال در کنار دو هزار همراه دائمی که به درب خانه سرداران شهید استان می روند در طول مسیر مردم عزادار همراه با این دسته می شوند که گاه تعداد این افراد به شش هزار نفر نیز می رسند.

وی با اشاره به نقش مهم فرهنگسرای پایداری در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ابراز داشت: هر چه به این موضوع بیشتر پرداخته شود شاهد آثار و نتایج خوب آن در جامعه خواهیم بود.

این مراسم از هفتم محرم به مدت چهار شب در مسیر منتهی به خانه یکی از سردار شهید محوری استان با نوحه خوانی اجرا می شود.